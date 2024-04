¿Tu vida se basa en torno a lo que sucede por Whatsapp? Así como cientos millones de usuarios, el app de Meta mantiene comunicados a todos con una función de mensajería instantánea. Cabe resaltar que es una de las más populares en el mundo. Para quienes buscan alternativas similares, pero mayores opciones de personalización, podrás obtener WhatsApp Plus 2024, cuya APK es totalmente gratuita y cuenta con una última versión v17.70 que la puedes tener en tu dispositivo móvil. Esta versión, lanzada en 2024, promete transformar la experiencia de usuario ofreciendo una gama de funciones innovadoras no disponibles en la versión oficial. Aquí te contamos cuáles son los pasos para descargarla e instalarla correctamente.

Consideraciones importantes para descargar WhatsApp Plus

Riesgos de seguridad : dado que WhatsApp Plus no es una aplicación oficial, su uso puede implicar riesgos de seguridad. Siempre descárgalo de fuentes confiables para minimizar estos riesgos.

: dado que WhatsApp Plus no es una aplicación oficial, su uso puede implicar riesgos de seguridad. Siempre descárgalo de fuentes confiables para minimizar estos riesgos. Posible prohibición de cuenta : WhatsApp ha prohibido a usuarios que utilizan versiones no oficiales. Aunque es poco común, existe la posibilidad de que puedas enfrentar una prohibición temporal o permanente.

: WhatsApp ha prohibido a usuarios que utilizan versiones no oficiales. Aunque es poco común, existe la posibilidad de que puedas enfrentar una prohibición temporal o permanente. Actualizaciones manuales: al no estar disponible en la Google Play Store, deberás buscar y descargar manualmente las actualizaciones para mantener la aplicación al día.

En qué se diferencia WhatsApp de WhatsApp Plus?

En el vasto universo de las aplicaciones de mensajería instantánea, WhatsApp se erige como un coloso indiscutible. Sin embargo, su reinado ha visto la aparición de variantes no oficiales, como WhatsApp Plus, que intentan ofrecer una experiencia mejorada o simplemente diferente. Aunque a primera vista puedan parecer intercambiables, hay diferencias clave entre WhatsApp y WhatsApp Plus que los usuarios deben conocer antes de decidir cuál instalar en sus dispositivos.

La elección entre WhatsApp y WhatsApp Plus depende de las prioridades del usuario. Si la seguridad, privacidad y soporte son primordiales, WhatsApp es la opción a seguir. Por otro lado, aquellos usuarios que valoran la personalización y funciones adicionales pueden sentirse atraídos por WhatsApp Plus, siempre y cuando estén dispuestos a asumir posibles riesgos de seguridad. Recuerda que el uso de aplicaciones no oficiales puede conllevar a la suspensión de tu cuenta.

¿Cómo descargar e instalar WhatsApp Plus en tu dispositivo?

Para instalar WhatsApp Plus, primero debes desinstalar la versión oficial de WhatsApp. Ve a Configuración > Aplicaciones > WhatsApp y selecciona “Desinstalar”. No te preocupes, no perderás tus chats si ya realizaste una copia de seguridad.

La clave para una instalación exitosa y segura es descargar WhatsApp Plus solo de un sitio web confiable. Realiza una búsqueda en línea y elige un sitio que tenga buenas reseñas y recomendaciones. Si quieres ahorrar tiempo, aquí te dejamos un link .

. Una vez que hayas encontrado un sitio de confianza, busca la opción de descarga para la última versión de WhatsApp Plus y haz clic en descargar. El archivo será un APK, el cual es el formato de las aplicaciones Android.

Una vez descargado el archivo, abre el explorador de archivos en tu dispositivo y localiza el APK de WhatsApp Plus. Toca sobre él para iniciar la instalación. El proceso de instalación te guiará con simples instrucciones en pantalla.

Concede los permisos necesarios cuando te lo solicite. Al abrir WhatsApp Plus por primera vez, se te pedirá que verifiques tu número de teléfono, similar al proceso en la versión oficial. Finalmente, si realizaste una copia de seguridad de tus chats, es hora de restaurarlos.

Requisitos para instalar WhatsApp Plus

En Android:

Necesitarás Android 4.1 o una versión superior.

Una conexión a Internet activa.

Suficiente almacenamiento para la aplicación.

En iOS (iPhone):

iOS 10 o posterior.

Acceso a Internet.

Espacio disponible para la instalación.

Pros y contras de WhatsApp Plus 2024 v17.70

Ventajas: WhatsApp Plus destaca por su mayor rango de personalización y funcionalidades extendidas.

WhatsApp Plus destaca por su mayor rango de personalización y funcionalidades extendidas. Desventajas: Es importante estar consciente de que al usar WhatsApp Plus, se pueden enfrentar riesgos de seguridad. Además, existe el riesgo de que tu cuenta sea suspendida por vulnerar los términos de servicio de la aplicación oficial.

Es importante estar consciente de que al usar WhatsApp Plus, se pueden enfrentar riesgos de seguridad. Además, existe el riesgo de que tu cuenta sea suspendida por vulnerar los términos de servicio de la aplicación oficial. Conclusión :Aunque las funciones extendidas de WhatsApp Plus pueden ser atractivas, es esencial ponderar estos aspectos frente a la seguridad y confiabilidad que ofrece la versión oficial de WhatsApp.