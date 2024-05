El Día del Maestro está cada vez más cerca y es que en México se celebra el próximo 15 de mayo, fecha en la que muchos colegios, de seguro, prepararán miles de sorpresas a fin de hacer reír o emocionar a su tutor. Para ello no solo te he preparado un listado con los mejores memes que puedes imprimir o dedicárselo por WhatsApp a tu profesor, sino que ya llegaron los stickers del “profesor Jirafales”, personaje clásico de la serie humorística “El Chavo del 8″. ¿Quieres tenerlo? No será muy difícil. Lo mejor de todo es que puedes tener estas pegatinas en tu terminal Android o iPhone, eso quiere decir que no importa el sistema operativo que emplees.

Cómo descargar los stickers del “profesor Jirafales” en WhatsApp

Lo primero será obtener la aplicación Sticker Maker en tu celular Android o iPhone .

o . Ahora ingresa a este enlace . Verás un pack de pegatinas relacionadas con ‘El chavo del 8′.

. Verás un pack de pegatinas relacionadas con ‘El chavo del 8′. Deberás presionar en “Descargar”.

Una vez que lo hayas confirmado, se bajará un documento que deberás abrirlo con Sticker Maker.

En ese instante todas las pegatinas se copiarán a la aplicación.

Una vez culmines ello, deberás presionar en “Agregar a WhatsApp”.

Ahora todos los stickers estarán en la app listo para usarlo.

Selecciona los que se vea ‘El profesor Jirafales’ y dedícale una frase especial a tu maestro.

De seguro sonreirá por tu mensaje por el “Día del Maestro” en México.

Aquí los mejores trucos de WhatsApp que te recomiendo

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.