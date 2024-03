Todo lo que buscas en un solo lugar. The Walt Disney Company Latin America anunció que la plataforma de streaming Disney+ ofrecerá el contenido de Star+ y ESPN a partir del 26 de junio de 2024. No hará falta que tengas aplicaciones de más para explorar todo el catálogo exclusivo de un mismo gigante corporativo.

Los suscriptores de Disney+ hallarán una opción de entretenimiento general en una nueva sección de Star (incluyendo títulos Searchlight, 20th Century Studios y FX, y producciones originales creadas íntegramente en América Latina), así como los eventos deportivos en vivo de ESPN bajo una nueva sección. Ambas secciones se suman a lo que ahora existe en la plataforma: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

Los cambios traerán novedades en cuestión de planes de pago, y no es para menos. A partir de finales de junio, los usuarios podrán optar por tres planes de Disney+: Premium, Estándar y Estándar con Anuncios. La última opción llegará a Argentina, Brasil, México, Chile y Colombia, y se expanderá en la región en paquetes de socios comerciales. La compañía no se ha referido a los nuevos precios.

El nuevo contenido de Disney Plus hará que el sistema se prepare para la gestión de perfiles protegidos para menores de edad. Los suscriptores tendrán la opción de crear contraseñas de cuatro dígitos para establecer límites de acceso. Como las nuevas producciones tienen una clasificación estándar de mayores de 18 años, los perfiles actuales tendrán que corroborar si las configuraciones se adaptan al interés de lo que quieran ver.

Cómo crear una cuenta en Disney Plus

Accede al sitio web de Disney Plus. Puedes hacer clic en este enlace .

. Selecciona “Suscribirse ahora”.

Elige un plan de suscripción. Puede ser mensual o anual.

Crea la cuenta ingresando tu dirección de correo electrónico y contraseña.

Acepta los términos y condiciones.

Ingresa tu información de pago, los datos de tu tarjeta de crédito o débito y completa la transacción.

Confirma tu suscripción y haz clic en “Confirmar”.

¿Qué ver en Disney Plus?

Probablemente estés con la duda sobre qué producciones valen la pena revisar en Disney Plus. Si eres fanático de los superhéroes, no hay pierde. Aún así los documentales de National Geographic tienen lo suyo y merecen una oportunidad. Veamos cuáles son las producciones más taquilleras que están disponibles en Disney Plus. Todas estas cintas han recaudado más de 2 mil millones de dólares en taquilla.

Avatar: The Way of Water (2022)

Avengers: Endgame (2019)

Avatar (2009)

Titanic (1997)

Star Wars: Episode VII - The Force Awakens (2015)

Avengers: Infinity War (2018)

Spider-Man: No Way Home (2021)

Top Gun: Maverick (2022)

Jurassic World (2015)

El Rey León (2019)

No podemos dejar pasar las series. Entre las más exitosas, tenemos las siguientes:

The Mandalorian

WandaVision

Loki

The Falcon and the Winter Soldier

What If...?