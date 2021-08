Facebook es la red social más popular de los últimos tiempos y la que ha sabido mantener a su público a pesar de los años que tiene en internet. Hay ocasiones en donde a través de esta plataforma te la pasas durante varias horas viendo fotos, videos, noticias, etc., y seguro que has interactuado en alguna de ellas pero no te acuerdas en cuáles. Hoy te enseñaremos un truco para que sepas a qué publicaciones has reaccionado o dado ‘Me gusta’ y así puedas verlas nuevamente.

No necesariamente te enseñaremos a ver las publicaciones a las que le has dado ‘Me gusta’, ya que Facebook actualmente tiene hasta 7 interacciones diferentes que son: ‘Me gusta’, ‘Me encanta’, ‘Me importa’, ‘Me divierte’, ‘Me asombra’, ‘Me entristece’ y ‘Me enfada’. Si has reaccionado con alguna de ellas a continuación sabrás cuáles son; asimismo, aprenderás estos pasos si es que te encuentras desde una computadora, portátil, Smartphone o tableta.

CÓMO VER LAS PUBLICACIONES A LAS QUE REACCIONASTE DESDE UN SMARTPHONE O TABLETA

Desde tu móvil Android o iOS de iPhone abre la aplicación Facebook .

. Ahora, presiona las tres rayas horizontales que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones pero tienes que ingresar en ‘Ver tu perfil’.

Aquí busca y aprieta los tres puntos horizontales (…) se encuentran debajo de tu nombre de perfil.

Se abrirá una nueva ventana. Pulsa sobre la sección que dice ‘Registro de actividad’.

Después, ingresa al apartado de ‘Interacciones’ para que se desplieguen las demás opciones.

Finalmente, para ver las publicaciones a las que reaccionaste aprieta en ‘Me gusta y reacciones’.

Listo, ahora aparecerá todo el historial de publicaciones a las que has interactuado desde que utilizas Facebook. Puedes eliminarlas seleccionado el cuadrado de la izquierda y luego en ‘Eliminar’ o hacer clic en los tres puntos horizontales de la derecha para ver la publicación nuevamente. Es importante aclarar que si quieres eliminar todo historial, Facebook te pedirá antes que coloques la contraseña de tu cuenta.

CÓMO VER LAS PUBLICACIONES A LAS QUE REACCIONASTE DESDE UNA PC O PORTÁTIL

Desde una computadora o laptop ingresa al sitio web Facebook .

. Luego, presiona la flecha apuntando hacia abajo que se encuentra en el extremo superior derecho.

Se desplegarán otras opciones y tienes que escoger la que dice ‘Configuración y privacidad’ y después en ‘Registro de actividad’.

Ahora, en la parte izquierda haz clic en la sección de ‘Interacciones’ y por último en ‘Me gusta y reacciones’.

Un punto negativo en la versión Facebook de ordenador es que para eliminar el contenido vas a tener que hacerlo uno por uno.

¿Tienes algún problema con Facebook Messenger y quieres informarlo? Haz clic aquí para informar algo que no funciona correctamente en la app. Si lo que quieres es denunciar abusos u otras conversaciones que infringen las normas de Messenger presiona el siguiente enlace.