Una caída masiva e interrupción simultánea en los servicios de inteligencia artificial más populares del mundo paralizó a miles de usuarios este jueves. Plataformas líderes como ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic) y Grok (xAI) registraron fallas generalizadas a nivel global, impidiendo el procesamiento de consultas tanto a usuarios particulares como a empresas e integraciones corporativas.

El colapso provocó pánico en los flujos de trabajo diarios de profesionales, programadores y creadores de contenido que han integrado estos modelos de lenguaje en sus rutinas. Al intentar acceder a las plataformas, las pantallas mostraban errores de tiempo de espera agotado, respuestas vacías o avisos de sobrecarga en los servidores.

La simultaneidad del incidente llamó poderosamente la atención de expertos en ciberseguridad y arquitectura web, ya que las tres compañías operan con infraestructuras teóricamente independientes. Esta coincidencia encendió las alarmas sobre una posible falla en cascada en proveedores críticos de servicios en la nube, sistemas de CDN o redes de entrega de contenido globales de las que dependen estos servicios.

En plataformas como X (antes Twitter) y Reddit, la interrupción se convirtió rápidamente en tendencia mundial, acompañada de memes y quejas de usuarios que se vieron imposibilitados de continuar con sus labores. El evento evidenció la creciente dependencia de la sociedad moderna hacia la inteligencia artificial para tareas operativas, académicas y empresariales.

Las app de asistencia virtual de IA en una pantalla de teléfono -ChatGPT, DeepSeek, Anthropic Claude, Perplexity, Google Gemini, Microsoft Copilot

Empresas que utilizan las API de OpenAI, Anthropic y xAI para alimentar sus aplicaciones internas también reportaron interrupciones severas en sus operaciones diarias. Desde chatbots de atención al cliente hasta sistemas automatizados de análisis de datos, el impacto se extendió mucho más allá de los portales web de consumo masivo.

A través de sus canales oficiales de soporte, los equipos de ingeniería de las tres firmas tecnológicas confirmaron la degradación del servicio y aseguraron estar investigando la causa raíz del problema. Aunque reconocieron la gravedad del incidente, evitaron en un inicio dar precisiones sobre si se trataba de un ciberataque, un error de configuración masivo o un fallo de hardware.

La falla reabrió el debate sobre la fragilidad y la centralización de la infraestructura digital que sostiene la era de la inteligencia artificial. Analistas remarcaron la necesidad de que las organizaciones cuenten con planes de contingencia y modelos locales para evitar que la interrupción de un puñado de proveedores paralice sectores enteros de la economía.

Conforme pasaron las horas, los servicios comenzaron a restablecerse de manera gradual y desigual en distintas regiones, permitiendo la reanudación del tráfico habitual. Las compañías involucradas prometieron publicar informes post mortem detallados para transparentar el origen del colapso y garantizar que no vuelva a repetirse un fallo coordinado de esta magnitud.

El chatbot IA Grok sufrió una caída mundial este jueves. (Foto de Nicolas TUCAT / AFP)

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