El panorama en torno al banquillo de Cienciano sumó un capítulo de incertidumbre en las últimas horas tras el presunto interés de dos importantes clubes del Brasileirao por contratar a Horacio Melgarejo. Uno de los equipos con los que se vinculó al estratega argentino fue nada menos que Botafogo, rival al que el cuadro imperial eliminó recientemente de la Copa Sudamericana en una acalorada y recordada llave internacional.

Las especulaciones no tardaron en expandirse, generado por la destacada campaña continental que viene realizando el estratega al frente del ‘Papá’. La vinculación de Melgarejo con instituciones de la máxima categoría de Brasil despertó inquietud en la afición cusqueña, considerando el decisivo tramo que afronta el equipo en la recta final de la temporada.

Ante el impacto de la noticia, el comando técnico del entrenador argentino decidió salir al paso rápidamente a través de sus redes sociales para poner paños fríos a la situación. Fue su asistente y mano derecha en el banquillo, Cristian Ruggeri, quien tomó la palabra en la plataforma X (antes Twitter) para fijar una postura clara y tajante sobre el futuro del cuerpo técnico en la Ciudad Imperial.

Ruggeri desestimó de plano cualquier opción de una salida prematura y ratificó el compromiso que mantiene todo el grupo de trabajo con la institución roja. “Nosotros vamos a cumplir contrato en el club y dejar la vida en cada partido del torneo y con la ilusión de la Copa hasta el final, de eso no hay dudas”, remarcó el asistente técnico de Melgarejo mediante su cuenta oficial.

El pronunciamiento busca brindar estabilidad tanto al plantel como a la hinchada de Cienciano, disipando cualquier rumor de distracción previo a sus compromisos internacionales y locales. Melgarejo y sus colaboradores registran un vínculo contractual firmado con el cuadro cusqueño hasta finales de la temporada 2026, lo que respalda su continuidad.

Con el respaldo de la palabra de Ruggeri y el mensaje de permanencia, Cienciano enfoca plenamente su concentración en la Copa Sudamericana y en el torneo local. La escuadra imperial apunta a cerrar el año manteniendo la competitividad que los ha caracterizado bajo la dirección técnica de Melgarejo, buscando hacer historia tanto en el ámbito nacional como continental.

Horacio Melgarejo llegó este año a Cienciano en reemplazo de Carlos Desio. Foto: @Club_Cienciano

¿Cuándo volverá a jugar Cienciano?

Luego de caer 2-1 ante Cusco FC, Cienciano volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a FC Cajamarca, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el viernes 4 de setiembre desde la 1:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Héroes de San Ramón.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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