Beto da Silva atraviesa uno de sus mejores momentos en los últimos años con la camiseta de Deportivo Garcilaso. El delantero volvió a sentirse protagonista y fue clave en el triunfo ante Alianza Lima, incluso anotando desde el punto penal después de haber fallado una ejecución en un partido anterior. Su presente refleja una etapa de mayor confianza y madurez.

Precisamente, Da Silva reconoció que aquella falla estuvo presente en su cabeza antes de ejecutar el penal. Sin embargo, explicó que durante la semana volvió a practicar y sintió que estaba preparado para asumir nuevamente la responsabilidad. “Sentí que podía hacer el gol, que iba a ser un gol súper importante”, señaló sobre la acción que terminó convirtiendo.

El atacante también explicó que actualmente cumple una función diferente dentro del esquema de Deportivo Garcilaso. Parte desde la derecha, pero tiene libertad para ubicarse como segundo delantero y aprovechar los espacios cerca del área. Además, destacó que su aporte ya no se limita a las jugadas individuales, sino también al recorrido y los cambios de velocidad durante los partidos.

Da Silva considera que su evolución también pasa por la madurez que adquirió con el paso de los años. Recordó que durante su etapa en Europa tomó decisiones apresuradas, incluso cuando el PSV confiaba en él como uno de sus proyectos a futuro. “Me faltaba mucha madurez, me faltaba mucha paciencia”, reconoció al analizar algunos de los momentos que marcaron su carrera.

El delantero también habló de lo difícil que fue recuperarse después de lo ocurrido durante su etapa en Alianza Lima en 2020. Aseguró que aquel periodo le afectó durante varios años y que le costó recuperar la confianza y volver a sentirse importante. Ahora, acompañado por su familia y con mayor estabilidad, asegura disfrutar nuevamente de su carrera y del protagonismo que tiene en Garcilaso.

Otro aspecto que cambió en su preparación fue el trabajo físico. Da Silva explicó que actualmente sigue un plan de entrenamiento de fuerza y que los números de sus GPS se han convertido en una referencia importante. Incluso reveló que busca superar los 150 sprints o cambios de velocidad por partido, además de alcanzar determinados registros de recorrido dependiendo del rival y la sede.

Su buen momento también volvió a acercarlo a la Selección Peruana. El atacante contó que Sebastián Domínguez, entrenador de Garcilaso en ese entonces, le comentó que el técnico Mano Menezes había observado algunos entrenamientos y que existía la posibilidad de que varios futbolistas de Garcilaso fueran considerados. Sin embargo, Da Silva mantiene la cautela: “Yo realmente no me la creo hasta ver mi nombre en la lista final”.

Mientras tanto, el delantero tiene claro que no quiere distraerse pensando en su futuro. Aseguró que su prioridad es terminar el año de la mejor manera con Deportivo Garcilaso y luchar por el título. “Ahorita es netamente pensar en conseguir algo importante”, afirmó Da Silva, quien también dejó abierta la posibilidad de continuar en Cusco si el club así lo decide.

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