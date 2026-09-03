Ignacio Buse vivió una jornada inolvidable en el US Open 2026. El tenista peruano derrotó a Marcos Giron en un intenso partido a cinco sets y consiguió así su primera victoria en el cuadro principal del Grand Slam estadounidense. Tras el encuentro, destacó la dificultad del compromiso y la importancia de mantener la calma.

“Se siente muy especial. Fue una batalla muy dura”, señaló Buse luego de imponerse ante el estadounidense. El peruano reconoció que Giron puede ser un rival peligroso sobre esta superficie, pero consideró que su reciente actuación en Winston-Salem fue determinante para llegar con mayor confianza al torneo.

La tensión llegó a uno de sus puntos más altos durante el cuarto set. Buse llegó a tener una ventaja de 6-3 en el tiebreak, pero Giron reaccionó y ganó cinco puntos consecutivos, dejando al peruano contra las cuerdas y llevando el encuentro hasta un decisivo quinto parcial.

Ante ese escenario, el tenista nacional explicó que la fortaleza mental fue fundamental para recuperarse. “Es difícil mantener la calma en esas situaciones, pero creo que en el quinto set simplemente traté de recuperarme mentalmente, porque esto es una batalla mental”, manifestó.

Buse también recordó el momento en el que logró volver a meterse en el partido durante el quinto set. Después de perder su servicio cuando el marcador estaba 1-1, consiguió recuperar inmediatamente el quiebre, una reacción que consideró clave para terminar inclinando el partido a su favor.

“Me mantuve tranquilo y me dije: si tuve oportunidades en este cuarto set y él estaba jugando un tenis realmente bueno, espero poder tener esas oportunidades en el quinto set. Y las tuve”, explicó el peruano, quien terminó celebrando un triunfo de enorme importancia en su carrera.

Esta victoria representa además un nuevo impulso para Buse después de su gran semana en Winston-Salem, donde consiguió el título y llegó al US Open con la confianza en alto. El peruano aseguró que físicamente se encuentra bien pese al complicado calendario generado por las constantes interrupciones por lluvia.

Sobre el poco tiempo de descanso antes de su próximo compromiso, Buse consideró que tanto él como su siguiente rival se encuentran en una situación similar. “No es lo ideal, ni para Monfils ni para mí, que juguemos mañana. Pero estamos en la misma situación. Ahora es lo que hay y tenemos que recuperarnos”, comentó.

Buse también reconoció que disputar encuentros en estadios con techo podría representar alguna ventaja debido a las condiciones climáticas, aunque sostuvo que esas oportunidades también deben ganarse.

TE PUEDE INTERESAR