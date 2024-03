Los celulares Android y iPhone en la actualidad pueden localizar dónde se encuentra tu dispositivo móvil en caso ya sea si lo has perdido en tu casa o simplemente te lo han robado. Lo mejor de todo es que puedes hacerlo sonar ni bien este enciendo. Sin embargo, los terminales Huawei no se quieren quedar atrás y también puedes realizar lo mismo y hasta permitir el formateo de tu equipo en caso alguien te lo haya arrancado de tus manos. ¿Cómo se hace? Durante algún tiempo he estado usando un mapa que me permite saber con exactitud el lugar exacto en el que el malhechor encendió mi dispositivo y ahora te lo voy a contar para que así también evites de que ingrese a tus conversaciones personales, aplicaciones, fotos personales y hasta videos que tanto cuidas.

Cómo saber dónde está tu celular Huawei robado

Abre HUAWEI Cloud en el navegador de cualquier dispositivo, no necesariamente Huawei.

en el navegador de cualquier dispositivo, no necesariamente Huawei. Inicia sesión con el mismo HUAWEI ID vinculado a tu smartphone y/o tablet.

y/o tablet. Recuerda que es la que pusiste cuando encendiste tu terminal por primera vez.

Seleccionar la opción “Buscar dispositivo”.

HUAWEI | De esta manera podrás acceder a tu celular desde cualquier tablet o el celular de tu amigo. (Foto: Huawei)

En ese momento, en automático, aparecerá una lista con todos los dispositivos que usan ese mismo HUAWEI ID.

Puedes ubicar el dispositivo en un mapa en tiempo real , y si seleccionas tu dispositivo aparecerán distintas opciones, así como la última vez que se actualizó la ubicación.

, y si seleccionas tu dispositivo aparecerán distintas opciones, así como la última vez que se actualizó la ubicación. Si el smartphone está conectado a internet estará compartiendo tu ubicación constantemente, por lo que esta es la manera más sencilla de ubicarlo con mayor precisión.

HUAWEI | También puedes ver la ubicación de tu celular robado por medio de la laptop o PC. (Foto: Huawei)

Además se encuentran las opciones para formatearlo y así el delincuente no acceda a tu información personal como WhatsApp, fotos o videos.

