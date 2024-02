WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo. Hace varios años, la app, que ahora le pertenece a Meta, ha venido evolucionando, pero hay usuarios que buscan nuevas alternativas. Una de ellas es WhatsApp Plus, una variante no oficial que cuenta con una APK en su versión 17.70 que trae diferentes funcionalidades. Eso sí, cabe resaltar que esta aplicación cuenta con algunas desventajas y riesgos, que aquí te contaremos cuáles son para que estés prevenido al momento de bajarla en tu móvil. Sigue los pasos y obtén WhatsApp Plus 2024 APK v17.70.

Requisitos para la instalación de WhatsApp

Para una instalación y uso óptimos de WhatsApp, tu dispositivo necesita cumplir con algunos requisitos, dependiendo de si es Android o iOS:

Para Android:

Se requiere Android 4.1 o versiones superiores.

Necesitas contar con una conexión a Internet activa, mediante Wi-Fi o datos móviles.

Es esencial tener suficiente espacio libre para instalar la aplicación.

Para iOS (iPhone):

Tu iPhone debe operar bajo iOS 10 o una versión más reciente.

Al igual que en Android, se necesita conexión a Internet.

Debes contar con espacio libre suficiente para la instalación.

¿Qué es WhatsApp Plus?

WhatsApp Plus ofrece funcionalidades extra que no se encuentran en la versión oficial de WhatsApp, como la posibilidad de personalizar la aplicación a un nivel más detallado, mejoras en las opciones de privacidad, y la habilidad de enviar archivos de mayor tamaño. Dado que no es una versión oficial y no cuenta con el respaldo de los desarrolladores de WhatsApp original, usarla puede conllevar ciertos riesgos de seguridad y la posibilidad de ser excluido de la plataforma por violar los términos de servicio.

Aunque puede ser atractivo para algunos usuarios por sus características avanzadas, es importante considerar los posibles riesgos que implica su uso. La versión oficial de WhatsApp está diseñada para ofrecer una experiencia de comunicación segura y confiable, motivo por el cual podría ser más conveniente apegarse a ella, evitando así potenciales problemas de seguridad o privacidad que puedan surgir con aplicaciones no oficiales como WhatsApp Plus.

Pasos para instalar WhatsApp Plus V17.60

Haz un respaldo de tus conversaciones de WhatsApp.

Verifica que tienes espacio suficiente en Google Drive para las copias de seguridad.

Desinstala la versión oficial de WhatsApp de tu teléfono.

Descarga el archivo APK de WhatsApp Plus V17.70 mediante este enlace .

. Permite en tu dispositivo la instalación de aplicaciones de fuentes no reconocidas.

Instala el APK descargado y acepta los términos y condiciones de servicio de WhatsApp Plus V17.70.

Ingresa tu número de teléfono, verifica tu identidad y configura tu perfil.

Ahora estás listo para disfrutar de las características avanzadas que WhatsApp Plus V17.70 tiene para ofrecer.

Razones para preferir la versión oficial de WhatsApp

Optar por la versión oficial de WhatsApp es una decisión informada debido a su enfoque en la seguridad y estabilidad, respaldada por Facebook. A diferencia de WhatsApp Plus, la versión oficial asegura protecciones de seguridad adecuadas. El equipo detrás de WhatsApp se dedica a actualizar y agregar nuevas funciones regularmente, manteniendo la app innovadora y segura - algo que no siempre es posible con versiones modificadas como WhatsApp Plus.

Utilizar aplicaciones como WhatsApp Plus puede ocasionar la suspensión de tu cuenta de WhatsApp, lo que implica perder acceso a tus mensajes y contactos. Por lo tanto, aunque WhatsApp Plus pueda aparecer como una opción atractiva por sus funciones adicionales, elegir la versión oficial es la mejor manera de disfrutar de un servicio seguro, en constante evolución y con el respaldo de una infraestructura globalmente reconocida.