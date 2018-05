iPhone X de Apple bajaría su precio a US$700

El iPhone X de Apple es un excelente celular que no muchos estaban dispuestos a pagar. El precio de salida al mercado era de US$999 , algo que especialistas y muchos usuarios de Apple criticaron al gigante de Cupertino.



Ahora la estrategia es otra: Apple busca reducir el precio de venta de la próxima actualización del iPhone X a US$700 , según informó Mark Gurman , conocido leaker de tecnología.



Para reducir costos, el nuevo diseño no contará con una pantalla OLED, sino con una IPS . Se cuidarán los detalles de la silueta con una pantalla sin bordes y con notch , y su tamaño sería de 5.8 pulgadas a 1242 x 2688 pixeles .



El cambio de la pantalla se debería a que Samsung finalmente decidió no reducir el precio de las pantallas OLED para que Apple pudiese bajar el precio de sus nuevos iPhone X a US$899 . ¿Será acaso que el resultado del juicio por el plagio de patentes hizo que cortaran palitos en la negociación?

