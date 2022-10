El LG XBOOM Go, específicamente el modelo XG5QBK, deja unas buenas primeras impresiones. Tiene un peso aproximado de 700 gramos, es bastante cómo al tacto y se siente muy sólido, así como las bocinas de los costados. Trae un soporte antideslizante, los botones están por encima y casi no cliquean.

En uno de los costados tenemos los puertos de acceso que básicamente son dos: un puerto Jack auxiliar y la entrada USC-C para la carga del dispositivo. Abrir esta pequeña puertita es difícil si es que no tienes uñas como yo, pero es entendible porque el dispositivo cuenta con protección IP67 contra el polvo y el agua. Es más, puedes sumergir el equipo hasta un metro de profundidad durante un máximo de 30 minutos.

Ahora sí hablemos de las características técnicas. En el lateral del LG XBOOM Go XG5 tenemos un woofer tipo track, la potencia de salida es de 20W y hay una opción interesante llamada Sound Boost que amplía el campo de sonido y se disfruta mucho mejor con alto volumen. Debo admitir que sí se nota la diferencia, ya que cuando desactivas el Sound Boost oirás el audio más plano y sin detalle en los graves. Personalmente preferí quedarme siempre con el Sound Boost activado, pero ya depende de ti y la bulla que puedas hacer porque la potencia sí es considerable para su única salida de audio.

LG XBOOM GO XG5 | Review del parlante

En cuestión de autonomía, el parlante ofrece hasta 18 horas de música continua siempre y cuando estés usando el 50% del volumen y sin iluminación. La carga de 0 a 100 tarda unas cuatro horas. Un detalle que no me agradó es que no tienes una idea clara del estado de la batería hasta que revisas la aplicación LG XBOOM Go. Hay una lucecita que te muestra si la batería está cargada o no, pero es una información muy pobre y te obliga a descargar la app disponible en Android y iOS.

Y hablando de la aplicación. Su diseño es bastante sencillo, los controles muy intuitivos y cuenta con herramientas interesantes como ecualizar el audio a tu antojo y la personalización de la luces. Sobre esto último, hay varias opciones disponibles ya seteadas y el usuario puede elegir los tonos de una paleta RGB.

Otro detalle que no puedo dejar pasar es el Wireless Party Link que ofrece un modo dual para escuchar el mismo altavoz en estéreo o modo múltiple para conectar varios altavoces para un sonido más potente. Hablando de conexiones, puedes enlazar hasta dos móviles Bluetooth al mismo tiempo pero solo canalizará el audio de uno de ellos.

Ya para ir acabando, el LG XBOOM Go XG5 permite recibir, colgar o desviar las llamadas a través de los botones e incluso activar comandos de voz con Google Assistant y Siri.

