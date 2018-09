MasGamers Festival XII: así se vivió el primer día del evento [VIDEO]

El primer día del MasGamers Festival XII llegó a su fin. Pero los jugadores todavía tienen dos días más para disfrutar de los torneos presenciales y de las exhibiciones. Te compartimos un video para que veas lo que encontrarás.

Estos son los precios de cada día:



Sábado o Domingo: S/. 40.00

​Asistencia a los 3 días: S/. 100.00



En caso desees comprar 5 entradas para el sábado o el domingo puedes pagar un total de 180 soles. Recuerda que hay una capacidad máxima en el MasGames Festival XII , así que compra tus entradas con anticipación.

Podrás participar en los siguientes eventos:



Torneo de PlayerUnknown’s Battlegrounds, modalidad Solo, gracias a Republic of Gamers. El ganador se hará acreedor a una laptop Rog Strix Scar II y a una sartén dorada.



Torneo de Fortnite: Battle Royale, modalidad Dúo, gracias a Nvidia y Republic of Gamers. Este será el primer torneo de su tipo en la historia del Perú con 100 computadoras en simultáneo. El dúo ganador obtendrá dos tarjetas de video Nvidia GeForce GTX 1080 Founders Edition.



Street Fighter V Arcade Edition, gracias a Parisl Club Street Fighter Perú. El torneo se jugará de manera individual los tres días del evento.



Dragon Ball FighterZ. El torneo se jugará de manera individual los tres días del evento.



Torneo de Super Smash Bros para Wii U, gracias a Power Gaming y Covill Gaming. El ganador se llevará una Nintendo Switch.



Cuatro torneos de videojuegos retro, gracias a Arcadia. Los juegos seleccionados son Top Gear, Street Fighter II Turbo, Crash Team Racing y Mario Kart 64. El primer juego repartirá 500 soles en premios, mientras que los ganadores en los tres videojuegos restantes se llevarán una Super Nintendo Classic Edition.



Torneo de Paladins: Champions of the Realm, gracias a Antryx. Se jugará en modalidad 3 vs 3 y se repartirán packs de productos Antryx a los dos mejores equipos.



Pump it Up Tournament, gracias a Floril. La competencia de este intenso videojuego de baile fue un gran éxito el año pasado, por lo que volverá en esta edición del Mas Gamers Festival XII.



Torneo de Crash Royale, gracias a Huawei. El popular juego para móviles tiene una escena competitiva dinámica, y lo demostró el año pasado.



Injustice 2, gracias a Cibertec. Este potente juego de peleas también contará con una competencia en nuestro festival.



Torneos de Pokémon Ultrasol y Ultraluna, y torneo Pokémon TCG, gracias a Cencosud.



Hearthstone, gracias a Entel. El popular juego de cartas de Blizzard tendrá un torneo por primera vez en el Mas Gamers Festival XII.



Starcraft II, gracias a Fiberlux. Se repartirán 500 dólares en premios para quienes participen en el campeonato de este exigente juego de estrategia.



Overwatch, gracias a AMD. El popular MOBA de Blizzard también estará presente en un torneo de modalidad 3 vs 3.