El año se acaba y Netflix ya tiene lista las novedades para el primer mes de 2019. A continuación compartimos las nuevas producciones que llegarán al catálogo según varias categorías.



Entre las novedades más destacadas podemos encontrar ' American Crime Story: el asesinato de Gianni Versace' y la nueva temporada del 'Club de Cuervos', ambos programados para la segunda mitad de enero de 2019.



Si lo tuyo son los documentales de Netflix, te avisamos que 'The Story of us with Morgan Freeman' estará disponible desde su primera temporada.

Series de Netflix para enero 2019

Comediantes del Mundo: México - 1º de enero

¡A ordenar con Marie Kondo! - 1º de enero

Godzilla: el devorador de Planetas - 9 de enero

Cuando los héroes vuelan - 10 de enero

Titans - 11 de enero

Sex Education - 11 de enero

American Crime Story: el asesinato de Gianni Versace - 17 de enero

Grace & Frankie: Temporada 5 - 18 de enero

Star Trek: Discovery: Temporada 2 - 18 de enero

Club de Cuervos: Temporada 4 - 25 de enero

Unbreakable Kimmy Schmidt: Temporada 4 (Parte 2) - 25 de enero

Kingdom - 25 de enero

Películas de Netflix para enero 2019

En Primera Plana - 1º de enero

Vida Improvisada - 1º de enero

Orgullo, Prejuicio y Zombies - 1º de enero

La Langosta - 1º de enero

Lionheart - 4 de enero

La Última Carcajada - 11 de enero

El quinteto de la muerte - 14 de enero

La verdad oculta - 15 de enero

Girl - 18 de enero

IO - 18 de enero

Duelo de Titanes - 21 de enero

El quinto poder - 28 de enero

Documentales y especiales de Netflix para enero 2019

Tierra de cárteles - 1º de enero

Sebastian Maniscalco: Quédate con hambre - 15 de enero

Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes - 24 de enero

The Story of us with Morgan Freeman: Temporada 1 - 27 de enero

Conan Without Borders: Temporada 1 - 31 de enero

Sección 'Niños' de Netflix para enero 2019