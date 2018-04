Algo raro está pasando en Facebook. Varios usuarios de la popular red social informaron que vieron desaparecer los mensajes que habían compartido vía Facebook Messenger con Mark Zuckerberg. Luego se conoció que esto fue posible gracias a una opción exclusiva que únicamente tienen los ejecutivos de Facebook, esto a raíz de la reciente filtración de millones de datos.



La novedad ahora es que Facebook permitirá a cualquier usuario hacer lo mismo que Zuckerberg en los próximos meses.



"Ahora haremos disponible una función de eliminación de mensajes más amplia. Esto puede llevar algo de tiempo", escribió un vocero de Facebook.



"Hasta que esté lista, ya no borraremos los mensajes de ningún ejecutivo. Deberíamos haber hecho esto antes, y lamentamos no haberlo hecho".



Facebook baraja la posibilidad de programar un temporizador para los mensajes que envían los usuarios, algo que solo es posible actualmente en conversaciones privadas. No se sabe si aparecerá un aviso de 'mensaje eliminado' como viene haciendo WhatsApp.

