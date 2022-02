Arranquemos con la presentación del POCO M4 Pro 5G antes de pasar a las características técnicas. La caja no sale de lo acostumbrado con la base amarilla y detalles en negro. En la parte inferior tenemos los primeros datos técnicos: la presentación es Cool Blue con 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento. El modelo es 21091116AG.

Sacamos la tapa y damos con esta pequeña cajita que tiene el pin para la bandeja, la carcasa transparente, la papelería de siempre y estos stickers con los que podrás personalizar tu teléfono o lo que quieras.

Ahora sí vamos de lleno al teléfono. El POCO M4 Pro 5G se siente ligero para pesar 195 gramos. Con solo tocarlo sentirás los acabados en plástico, tanto en el marco como en la parte trasera. Aún así no resbala de las manos, se siente sólido en general y los biselados son cómodos al tacto. Por cierto, la pantalla viene con una lámina de protección.

En la parte trasera, el plástico no es tan liso, por lo que ofrece un buen agarre y las huellas no quedan impregnadas. Lo que no me agrada es el diseño de la parte superior, a menos que quieras mostrar a todos que tienes un POCO. Como que está de más ese detalle, y la caja de los lentes no sobresale por mucho de la base, así que puede colocarse sobre la mesa sin problemas a que resbale. Y me olvidaba, tremenda caja es solo para dos lentes.

A esto debo añadir que viene con puerto Jack, entrada USB-C, lector de huella en el botón lateral, la bandeja SIM y parlantes en ambos extremos del dispositivo.

Ahora hablemos de la pantalla. El panel es LCD de 6.6 pulgadas con resolución FullHD+ (2400*1080 Px). También hay que destacar el vidrio Gorilla Glass 3, el DynamicSwitch para setear la tasa de resfresco entre 60 Hz y 90 Hz, y un brillo máximo de 450 nits. A grandes rasgos, POCO no arriesga mucho en el teléfono salvo por la tasa de refresco dinámica, la facilidad de calibrar la temperatura del color y la relación pantalla-cuerpo que bordea el 85%. Aún así no es compatible con la tecnología HDR si es que buscas un tantito más de calidad.

En cuestión de rendimiento, debajo del capó tenemos el procesador MediaTek Dimensity 810 con GPU ARM Mali-G57 MC2. El sistema operativo es Android 11 con MIUI 12.5 para POCO. Con todo esto, recurrí a tres benchmark para que tengan una idea sólida y comparativa del teléfono.

Con AnTuTu Benchmark, el celular obtuvo 357982 puntos y se ubica por debajo del Realme 8 5G, el Huawei Nova 7i y el Samsung Galaxy S9+. Pasamos a PC Mark y obtuvimos 8874 de puntaje con casi 16 horas de autonomía. En el ránking, el teléfono está por debajo del Galaxy S10 5G, Google Pixel 3 y Realme 8 Pro, y supera al Galaxy S10+, Galaxy Note 10 5G y Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Luego tenemos a Geekbench con 596 en Single-Core y 1808 en Multi-Core, ubicándose por debajo del Poco X3 Pro y el Galaxy S20+, pero superando al Poco F1, Poco X3 NFC y Redmi Note 8 Pro. ****

A la hora de tomar fotos, tenemos un sistema de doble cámara principal con un lente de 50MP y un gran angular de 8MP. En mi experiencia, la cámara consigue fotos decentes dentro de lo aceptable, aunque los colores parezcan algo planos. Aún con esas, los contrastes de luces y sombras quedan bien. Prácticamente la situación es la misma con el gran angular. Mi recomendación es dejar siempre activado el HDR y recurrir al modo de máxima resolución.

Cuando hay poca luz, el teléfono sí llega a responder con calidad. Siguen los problemas de los colores planos, pero llega a dar buenos resultados y controlando el granulado. Lástima que lo mismo no se puede decir del gran angular, pero es entendible dada la naturaleza del sensor.

La selfie de 16 MP sí rinde en condiciones de buena luz y puedes sacarle provecho con el HDR, aunque la foto puede salirte algo quemada. La cosa es otra de noche, pero aún así los resultados son aceptables.

Ya para acabar, el móvil tiene una batería de 5000 mAh y viene con un cargador de carga rápida de 33W. Puedes llegar de 0 a 100% en poco menos de una hora. Lo mejor es que el sistema prácticamente fluye sin problemas, ya que no se trata de un hardware tan exigente para la batería.

