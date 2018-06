Rusia 2018: Kaspersky Lab advierte sobre esta amenaza si estás buscando entradas para el Mundial

Cuidado con la fiebre del Mundial de Rusia 2018 . La compañía de ciberseguridad Kaspersky Lab advierte sobre una nueva modalidad de estafa. Se trata de correos electrónicos ( phishing ) enviados por estafadores que ofrecen la posibilidad de obtener entradas como ‘invitados’ al certamen deportivo.



Lo que han hecho los estafadores es crear cientos de dominios con palabras relacionadas con la Copa Mundial para vender sus boletos de invitados. La idea es captar precisamente al fanático de fútbol que no pudo adquirir una entrada regular y opta por nuevas alternativas.



El riesgo de hacer el pago por estos dominios es que los estafadores aprovechen los datos del ingenuo hincha para retirar más cantidad de dinero.



"De acuerdo con nuestra investigación, existe un riesgo real de que los usuarios paguen mucho dinero y no obtengan nada a cambio. Este tipo de fraude cibernético también puede llevar a un mayor robo de dinero. Instamos a los fanáticos de los deportes a ser más vigilantes y conocedores al momento de comprar boletos. No importa cuán atractiva sea la oferta, la única forma de asegurarse de que no le engañen es usar vendedores autorizados" , advierte Andrey Kostin , analista sénior de contenido web para Kaspersky Lab .



Dominio falso de ventas de entradas al Mundial (Foto: Kaspersky Lab) Dominio falso de ventas de entradas al Mundial (Foto: Kaspersky Lab)

Para evitar ser víctima de estos estafadores, Kaspersky Lab recomienda comprar los boletos solo en web oficiales de la FIFA , utilizar una cuenta especial para compras online (así se evita una mayor pérdida en caso de robo de datos) y no confiar en los correos electrónicos de destinatarios desconocidos.

Cuidado con los mensajes que observas en la red (Foto: Kaspersky Lab) Cuidado con los mensajes que observas en la red (Foto: Kaspersky Lab)