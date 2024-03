Una de las cosas que muchos usuarios desean tener es la inteligencia artificial en sus equipos. De esa manera podrás obtener información rápida sobre ciertos objetos, detalles que desconocías sobre una persona o simplemente buscar el precio del abrigo que te pareció bonito. Si bien no está presente en todos los dispositivos del mundo, por lo menos Samsung quiere que sus móviles cuenten con esta función. Es por esa razón que a partir del 28 de marzo integrará alrededor del globo su actualización de Android 14 y One UI 6.1, misma que trae el famoso Galaxy IA. ¿Cómo lo obtengo? Aquí te he preparado un listado de todos los dispositivos que contarán con el update, además de poder saber si tú eres el afortunado en bajarlo en tu smartphone desde ahora mismo. Solo sigue los pasos que te menciono en este tutorial.

Listado de celulares Samsung que tendrán la inteligencia artificial

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 Plus

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy Z Fold5

Samsung Galaxy Z Flip5

Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab S9 Plus

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Cómo actualizar tu smartphone de Samsung

Lo primero que debes hacer será ingresar a los Ajustes de tu smartphone

Allí anda a la pestaña de “Actualización de software”.

SAMSUNG | Lo primero será ingresar a Ajustes y presionar sobre "Actualización de software". (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En ese instante presiona donde dice “Descargar e instalar” .

. En caso haya una actualización, se te informará para que la bajes de inmediato .

. Una vez hecho estos pasos, lo único que queda será reiniciar el móvil y listo.

Con ello puedes comprobar que ya tengas la última versión de One UI 6.1 y Android 14.

SAMSUNG | Así es como se verá si es que tienes una actualización pendiente en tu smartphone. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

