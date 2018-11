Los fanáticos de Samsung esperan con ansias su nuevo terminal: el Galaxy S10. Pese a los rumores y filtraciones, la empresa surcoreana no ha brindado mayor detalle sobre las características, precio y fecha de lanzamiento del sucesor del S9 y S9 Plus. Asimismo, se desconoce si el Galaxy S10 tendrá varios modelos, cuántas lentes habrá en su parte trasera y, en pocas palabras, qué podemos esperar del dispositivo.

Sin embargo, la última Samsung Developer Conference podría aclararnos mejor el panorama sobre los terminales que la empresa surcoreana lanzará pronto la luz. En la conferencia para desarrolladores, la empresa anunció el lanzamiento de su primer equipo plegable, el Galaxy X ; además, presentó sus nuevas pantallas: Infinity O, New Infinity, Infinity U e Infinity V.

De hecho, uno de los expertos en tecnología más reconocidos en Estados Unidos y el mundo, Evan Blass, más conocido como EvLeaks, filtró información sobre el terminal de Samsung, y reveló que la empresa ha pensado en el Infinity O como pantalla para el Galaxy S10 y Galaxy S10 Plus.

Blass también filtró otras características importantes, como las huellas, cámaras y más.

Fecha de lanzamiento del Samsung Galaxy S10

Es tradición de la firma tecnológica presentar sus terminales cada año en el Mobile World Congress (25 de febrero de 2019 - 1 de marzo de 2019), por lo que el Galaxy S10 tendría también el mismo destino. Sin embargo, contrario a lo que friltró EvLeaks, The Korea Herald aseguró que Samsung adelantaría la aparición de sus teléfonos insignia para principios de 2019.



Este adelanto se debería a que las ventas de los Galaxy S9 no han cumplido con las expectativas de la empresa y porque la empresa surcoreana eligió el MWC 2019 como la plataforma para lanzar su primer teléfono plegable: Galaxy X.



Samsung lanzará pronto su nuevo Smartphone: Galaxy S10. Este terminal tendrá una nueva tecnología, que intenta revolucionar el mercado. (Foto: AFP) Samsung lanzará pronto su nuevo smartphone: Galaxy S10. Este terminal tendrá una nueva tecnología, que intenta revolucionar el mercado. (Foto: AFP)

Precio del Samsung Galaxy S10

Si bien Samsung no ha dado detalles de los precios de su nuevo equipo, los especialistas señalan que el precio del Galaxy S10 podría estar cercano a los US$ 700. Por lo que los precios en Estados Unidos, México, España y Perú estarían oscilando en las siguientes cifras:

Precio del Galaxy S10 en EEUU: US$ 700

Precio del Galaxy S10 Plus en EEUU: US$ 950

Precio del Galaxy S10 con 5G en EEUU: US$ 1.000

Precio del Galaxy S10 en México: MXN$ 14.300

Precio del Galaxy S10 Plus en México: MXN$ 19.400

Precio del Galaxy S10 con 5G en México: MXN$ 20.500

Precio del Galaxy S10 en España: € 620

Precio del Galaxy S10 Plus en España: € 840

Precio del Galaxy S10 con 5G en España: € 890

Precio del Galaxy S10 en Perú: S/ 2.400

Precio del Galaxy S10 Plus en Perú: S/ 3.200

Precio del Galaxy S10 con 5G en Perú: S/ 3.400

Características del Samsung Galaxy S10

Las características que sorprenderán en el nuevo terminal de Samsung son: la triple cámara trasera compuesta por una lente de angular estándar, un gran angular y un teleobjetivo, y el lector de huella que será movido de la parte de atrás a la parte de debajo de la pantalla.

Pantalla: 5,8 (Galaxy S10) y 6,2 pulgadas (Galaxy S10 Plus)

Procesador: Snapdragon 855 o Snapdragon 8150 y Samsung Exynos 9820

RAM: 4, 6, 8 GB

Almacenamiento: Hasta 512 GB

MicroSD: Sí

Cámara trasera: 3 cámaras traseras de 12, 13, 16 megapíxeles.

Cámara frontal: 1 cámara de doble selfie.

Conector de audífonos: No

Sistema operativo: Android Pie (One UI)

Lector de huellas: En pantalla.

Diseño, pantalla del Samsung Galaxy S10 y lector de huellas

En septiembre de 2018, el CEO de Samsung, Dong-Jin Koh, reveló que el Galaxy S10 será el equipo de la marca con más cambios notorios, además, señaló que vendrá con una gran variedad de opciones de color.

Sin embargo, tras el anuncio, algunos especialistas señalaban que el diseño tal vez no cambie mucho y mantenga el clásico estilo de la marca, integrando una pantalla curva y un marco de metal. La novedad estaría en la pantalla.

Según CNET, la pantalla sería Infinity O, una pantalla con notch, con un orificio directamente para acomodar la cámara frontal. Samsung se despedirá del conector de audífonos tradicional, pues la empresa viene probando diferentes prototipos sin conector de audífonos y estaría muy cerca de lograr su objetivo.Los Galaxy S10 ahora reproducirían el sonido a través de la pantalla y no integrará la doble bocina como sus predecesores.En el apartado de la huella digital, Samsung ha decidido no integrar en la parte trasera del Galaxy S10 el lector de huellas, sino que estará directamente en la pantalla.El lector de huellas utilizará la tecnología ultrasónica. Es decir, ofrecerá un tiempo de respuesta más rápido y un área de detección más amplia.

Cámara del Samsung Galaxy S10

La cámara del Galaxy S10 será sin duda lo más sorprendente. Según filtración de información de EvLeaks, el equipo de Samsung tendrá tres cámaras: una regular, una gran angular y un teleobjetivo.



En tanto, un informe de Sammobile amplía más las características del equipo:



La cámara principal tendrá un lente de apertura variable de 12 megapíxeles.

La cámara gran angular será de 16 megapíxeles con un campo de visión de 123 grados y una apertura f / 1.9.

La cámara de teleobjetivo tendrá 13 megapíxeles, una apertura f / 2.4 y un zoom de 2x.

Cabe mencionar que este informe señala que las características mencionadas son para el Galaxy S10 Plus y que para al S10 Samsung ha decidido tener solo dos lentes, pero no está claro qué objetivo quitará.

Sistema operativo del Samsung Galaxy S10: Android Pie con One UI

Los Galaxy S10 integrarían el nuevo sistema operativo de la empresa: One UI. Esta nueva interfaz no llegaría en la actualización de los Galaxy S9, Galaxy S9 Plus y Galaxy Note 9.

Seguridad del Samsung Galaxy S10

¿Cómo desbloquearás y asegurarás el Galaxy S10? Después de que los usuarios no se hayan sentido cómodos con la tecnología Intelligent Scan de los predecesores, Samsung ha decidido cambiar la tecnología en el S10, por lo que ha introducido el sensor de huellas digitales ultrasónico.

Este nuevo sensor utilizará ultrasonido, en lugar de imágenes, para detectar las huellas dactilares, haciendo más y segura la fuente de autenticación.