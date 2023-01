Samsung ha confirmado por error la fecha de lanzamiento de la serie Galaxy S23. Luego de la difusión de varios rumores en Internet y foros especializados, por fin sabemos que la compañía surcoreana llevará a cabo el evento Galaxy Unpacked el 1 de febrero de 2023 para anunciar los nuevos smartphones.

La confirmación de la fecha se hizo a través de un error en la página web de Samsung Colombia, donde crearon un espacio para el Galaxy Unpacked con el día del lanzamiento pero lo eliminaron al rato. El sitio no hizo mención explícita al Galaxy S23; sin embargo, ya es costumbre que sus nuevos teléfonos sean presentados en los Galaxy Unpacked de cada año.

La serie Samsung Galaxy S23 consta de tres dispositivos: Galaxy S23, Galaxy S23+ y Galaxy S23 Ultra. Los tres dispositivos incluirán un procesador de ocho núcleos Snapdragon 8 Gen 2. También se sabe que Samsung puede eliminar el modelo base de 128 GB con 8GB de RAM. Este cambio haría que la nueva base sea 256GB de almacenamiento y, por lo tanto, el precio aumentaría respecto a los Galaxy S22.

Acerca de las presentaciones, los afiches filtrados hace un par de semanas muestran al Samsung Galaxy S23 Plus en rosa claro posando con el Watch 5 y los Buds 2 Pro. Si bien la imagen no muestra el Samsung Galaxy S23 base, se espera que el buque insignia de Samsung comparta las mismas opciones de color que el modelo Plus.

Anuncios del Galaxy S23

Anuncios filtrados del Galaxy S23

Mientras tanto, el color más llamativo del Galaxy S23 Ultra será un nuevo tono de verde. El Galaxy S22 Ultra de generación actual también viene en una opción verde tierra, pero el próximo Ultra optará por un tono pastel más sutil.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.