Estas son las características de los Samsung A10s, A20s y A30s lanzados en Perú

Las últimas

[{"id":136767,"title":"\u00a1No hubo fiesta en Brooklyn! Los Nets cayeron ante los Timberwolves en el arranque de la temporada 2019-20 de la NBA","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/brooklyn-nets-vs-minnesota-timberwolves-vivo-directo-online-sigue-duelo-nba-barclays-center-kyrie-irving-estados-unidos-mexico-espana-nczd-136767","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db121aa9d234.jpeg"},{"id":136503,"title":"As\u00ed puedes obtener los memojis de WhatsApp del iPhone en tu Android","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/whatsapp-puedes-crear-memojis-iphone-celular-android-viral-smartphone-apps-aplicaciones-wasap-nnda-nnrt-136503","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/20\/5dad134e30a85.jpeg"},{"id":136912,"title":"Dupla letal: brutal asistencia de Ruid\u00edaz y golazo de Lodeiro para el Sounders en los play-off de la MLS [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/ruidiaz-asistencia-genial-pase-pulga-gol-lodeiro-sounders-vs-real-salt-lake-play-off-mls-136912","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db11f2578239.jpeg"},{"id":136797,"title":"LDU de Quito venci\u00f3 2-0 a Emelec y toma ventaja en la semifinal de la Copa Ecuador","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/liga-quito-vs-emelec-vivo-copa-ecuador-seguir-estadio-rodrigo-paz-delgado-canal-futbol-alineaciones-partido-directo-online-ecuador-ec-nnda-nnrt-136797","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db1195ea9bf1.jpeg"},{"id":136907,"title":"Estas son las caracter\u00edsticas de los Samsung A10s, A20s y A30s lanzados en Per\u00fa","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/samsung-lanza-nuevos-celulares-a10s-a20s-a30s-peru-viral-smartphone-nnda-nnrt-136907","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db113819c0cf.jpeg"},{"id":136505,"title":"\u00a1Fue un baile! Flamengo gole\u00f3 5-0 a Gremio y se clasific\u00f3 a la final de la Copa Libertadores 2019","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/gremio-vs-flamengo-vivo-fox-sports-2-semifinal-copa-libertadores-23-octubre-2019-estadio-maracana-ver-futbol-gratis-online-horarios-canales-tv-estadio-maracana-nnda-nnrt-136505","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db10dfb7a200.jpeg"},{"id":136904,"title":"Final Copa Libertadores 2019: \u00bfd\u00f3nde y cu\u00e1ndo se jugar\u00e1 el duelo River Plate vs Flamengo?","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/river-plate-vs-flamengo-fecha-horarios-gran-final-unica-copa-libertadores-2019-136904","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/05\/23\/5b06108bb3339.jpeg"},{"id":136905,"title":"CONMEBOL anunci\u00f3 que Per\u00fa ser\u00e1 sede del Mundial Sub 17 del 2021","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-conmebol-anuncio-peru-sera-sede-mundial-sub-17-2021-136905","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db10a895bf8a.jpeg"},{"id":136758,"title":"Liga de Quito venci\u00f3 a Emelec en el Rodrigo Paz por la 'semi' de ida de la Copa de Ecuador 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/liga-quito-vs-emelec-vivo-directo-fecha-hora-canales-online-canal-futbol-teleamazonas-gol-tv-partido-semifinales-copa-ecuador-2019-estadio-rodrigo-paz-minuto-minuto-136758","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db10b6e225e7.jpeg"},{"id":136742,"title":"Con pie y medio en la final: Liga de Quito venci\u00f3 2-0 a Emelec en el Rodrigo Paz por la Copa de Ecuador","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/liga-quito-vs-emelec-vivo-rodrigo-paz-directo-transmision-narracion-canal-futbol-goltv-online-copa-ecuador-2019-quito-nczd-136742","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db10a0fe5201.jpeg"},{"id":136748,"title":"Triunfo y clasificaci\u00f3n: Monterrey derrot\u00f3 a Leones Negros y avanz\u00f3 a los octavos de final de Copa MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/monterrey-vs-leones-negros-vivo-online-directo-espn-grupo-2-copa-mx-fecha-6-tudn-fox-sports-tv-azteca-univision-estadio-jalisco-minuto-minuto-nczd-136748","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db1077937a4e.jpeg"},{"id":136902,"title":"Moreno y la respuesta a Ferrari: \"Demostr\u00f3 que no est\u00e1 capacitado para gestionar un club grande como Universitario\"","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-carlos-moreno-respondio-jean-ferrari-capacitado-gestionar-club-grande-136902","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/22\/5d35e7a324378.jpeg"},{"id":136901,"title":"Gabigol siendo Gabigol: doblete de Barbosa para el 3-0 de Flamengo que espera a River en la final [VIDEO]","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/gol-doblete-gabigol-flamengo-vs-gremio-copa-libertadores-2019-video-136901","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db1048d6e90e.jpeg"},{"id":136900,"title":"\u00a1Buen inicio! Juan Pablo Varillas venci\u00f3 al brasile\u00f1o Clezar en su debut en el Challenger de Lima 2019 [VIDEO]","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/juan-pablo-varillas-vencio-brasileno-guilherme-clezar-avanzo-octavos-final-challenger-lima-2019-136900","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db125d2a328c.jpeg"},{"id":136899,"title":"\u00a1Que venga River de una vez! Gabigol marca el 2-0 de Flamengo y liquida a Gremio en Copa Libertadores [VIDEO]","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/flamengo-vs-gremio-vivo-ver-gol-gabigol-2-0-mengao-copa-libertadores-136899","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db100e396947.jpeg"},{"id":136733,"title":"El que r\u00ede \u00faltimo...: Atl\u00e9tico Nacional se dej\u00f3 empatar ante Envigado en Medell\u00edn por la Liga \u00c1guila","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/atletico-nacional-vs-envigado-vivo-online-directo-win-sports-fecha-19-liga-aguila-rcn-caracol-tv-estadio-atanasio-girardot-medellin-colombia-peru-minuto-minuto-nczd-live-stream-136733","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db0fa3eb1c8d.jpeg"},{"id":136898,"title":"\u00c9l la empez\u00f3 y \u00e9l la termin\u00f3: Bruno Henrique marca el 1-0 de Flamengo ante Gremio y huele a finalista [VIDEO]","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/flamengo-vs-gremio-vivo-ver-gol-bruno-henrique-1-0-mengao-copa-libertadores-136898","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db0fbc0cbe8c.jpeg"},{"id":136897,"title":"\u00bfTu smartphone ser\u00e1 compatible con Disney +? Este es el listado oficial","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/disney-conoce-celular-compatible-aplicacion-truco-smartphone-aplicaciones-tutorial-nnda-nnrt-136897","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db0fa6b8a2b4.jpeg"},{"id":136895,"title":"\u00a1Abran paso al 'Comandante'! Mario Salas fue captado apoyando las protestas en Chile [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/crisis-chile-sporting-cristal-mario-salas-captado-apoyando-protesta-santiago-gobierno-video-136895","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db0f46fbda18.jpeg"},{"id":136896,"title":"Copa Libertadores: la paternidad de Marcelo Gallardo sobre Boca Juniors","categoria":"Goles","slug_categoria":"depor\/videos\/goles","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/goles","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/goles\/copa-libertadores-paternidad-marcelo-gallardo-boca-juniors-video-nnav-noticia-136896","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db0f76593093.png"},{"id":136894,"title":"\u00a1Uruguay nom\u00e1s! Federico Valverde 'evita' la llegada de Christian Eriksen al Real Madrid","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/real-madrid-fichajes-federico-valverde-evita-llegada-christian-eriksen-bernabeu-136894","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db0f6463d358.jpeg"},{"id":136776,"title":"Astros vs Nationals EN VIVO y EN DIRECTO por FOX Sports 2: sigue el segundo juego de Serie Mundial en Houston | LIVE NOW","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/serie-mundial-2019-houston-astros-vs-washington-nationals-vivo-juego-2-directo-online-via-fox-sports-espn-mlb-serie-mundial-beisbol-minute-maid-park-estados-unidos-nczd-136776","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/22\/5dafd75e3ee75.jpeg"},{"id":136892,"title":"Administraci\u00f3n de la 'U' denunciar\u00e1 penalmente a Carlos Moreno por la captura de las redes sociales oficiales del club","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-denunciara-penalmente-carlos-moreno-captura-redes-sociales-oficiales-club-136892","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db096470a3d5.jpeg"},{"id":136893,"title":"Llega \"modo oscuro\" a Google Chrome y as\u00ed puedes activarlo","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/google-chrome-estrena-oscuro-puedes-obtenerlo-viral-smartphone-aplicaciones-apps-dark-mode-nnda-nnrt-136893","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db0edbb7e89f.jpeg"},{"id":136891,"title":"Nadie est\u00e1 contento: movimiento catal\u00e1n amenaza seguridad del Cl\u00e1sico en el Camp Nou","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-real-madrid-movimiento-catalan-amenaza-seguridad-clasico-camp-nou-136891","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db0e82a4c583.jpeg"},{"id":136890,"title":"El nuevo Mr. Champions: Kylian Mbapp\u00e9 ya super\u00f3 a 15 leyendas en la tabla de goleadores de la UCL [FOTOS]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/uefa-champions-league-kylian-mbappe-supera-15-leyendas-futbol-fotos-136890","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db0e369dfbf4.png"},{"id":136886,"title":"Aprende c\u00f3mo activar el \"modo oscuro\" en Google Maps","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/google-maps-activar-oscuro-aplicacion-viral-aplicaciones-smartphone-mapa-dark-mode-truco-nnda-nnrt-136886","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db0da6fbbf42.jpeg"},{"id":136888,"title":"Messi iguala el r\u00e9cord de Cristiano Ronaldo y Ra\u00fal en la Champions League","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/lionel-messi-iguala-record-cristiano-ronaldo-raul-champions-league-136888","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db0d93e480f9.png"},{"id":136887,"title":"La sac\u00f3 barata: Federaci\u00f3n de M\u00e9xico veta estadio del San Luis tras violento enfrentamiento en las tribunas","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/liga-mx-federacion-mexico-veta-estadio-atletico-san-luis-violento-enfrentamiento-tribunas-136887","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/20\/5dad10b97a959.jpeg"},{"id":136456,"title":"PS5: imagen real del Kit de Desarrollo de PlayStation 5 muestra aspectos nunca antes pensados","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/ps5-filtran-imagen-real-supuesta-playstation-5-redes-sociales-sony-foto-filtrada-136456","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/20\/5dacb7ab504c4.jpeg"},{"id":136884,"title":"Se\u00f1ala culpables: \"Ya es hora de hablar de algunas cosas\", Ter Stegen estalla contra sus compa\u00f1eros","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/ter-stegen-estalla-companeros-hora-hablar-cosas-barcelona-vs-slavia-praga-136884","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db0d5e70da39.jpeg"},{"id":136885,"title":"'Tanque' intacto: Germ\u00e1n Denis anot\u00f3 doblete con Reggina y tomaron la punta de la Serie C en Italia [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-german-denis-anoto-doblete-reggina-tomaron-punta-campeonato-136885","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db0d33e01e60.jpeg"},{"id":136611,"title":"\"PES 2020\" tendr\u00e1 estos cambios en el Data Pack 2.0 del 24 de octubre","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/pes-2020-lanzara-actualizacion-data-pack-2-0-24-octubre-136611","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d8149698a41e.jpeg"},{"id":136463,"title":"\"FIFA 20\" lanzar\u00e1 nuevos atuendos y paneles para acabar con el racismo en el f\u00fatbol","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-20-lanzara-kit-estetico-acabar-racismo-futbol-fut-ultimate-team-136463","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/20\/5dacc19c3aaad.jpeg"},{"id":136744,"title":"\"Avengers: Endgame\": \u00a1Black Widow no va m\u00e1s! Scarlett Johansson sentenci\u00f3 el destino de la personaje","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-scarlett-johansson-afirma-black-widow-regresara-vida-avengers-4-marvel-cine-ucm-136744","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/22\/5daf8c9537976.jpeg"},{"id":136689,"title":"\"Avengers: Endgame\" cay\u00f3 rendido ante \"Star Wars\", el primer avance oficial de la saga emociona a miles","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-superado-star-wars-mira-trailer-nueva-pelicula-avengers-4-marvel-cine-estreno-trailer-teaser-kylo-ren-rey-palpatine-darth-sidious-136689","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/22\/5daf43bd75598.jpeg"},{"id":136666,"title":"\"Dragon Ball Super\": \u00bfesta foto es de la nueva temporada? Conoce la historia detr\u00e1s de esta \"filtraci\u00f3n\"","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-historia-detras-supuesta-filtracion-nuevo-episodio-anime-136666","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/22\/5daf2ba67aeaf.jpeg"},{"id":136814,"title":"\"Joker\" podr\u00eda quitarle la corona a \"Deadpool\" como la pel\u00edcula con clasificaci\u00f3n R m\u00e1s taquillera","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-superar-deadpool-pelicula-adultos-taquillera-guason-136814","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/07\/5d9b883a241fc.jpeg"},{"id":136818,"title":"\"Joker\" es buscado por miles en Pornhub hasta convertirse en tendencia","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-vuelto-tendencia-busquedas-pornhub-guason-136818","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/04\/5d97b0f4607f0.jpeg"},{"id":136878,"title":"Jean Ferrari le respondi\u00f3 a Pablo Bengoechea: \"El cl\u00e1sico ya pas\u00f3 y lo ganamos\"","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-alianza-lima-jean-ferrari-le-respondio-pablo-bengoechea-136878","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db0cadf921c7.jpeg"},{"id":136882,"title":"Casi se ahoga: Valverde reconoci\u00f3 que Barcelona sufri\u00f3 m\u00e1s de la cuenta en Praga ante el Slavia","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-slavia-praga-valverde-reconocio-equipo-sufrio-vencer-checos-champions-league-136882","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db0ceb2b2c79.jpeg"},{"id":136880,"title":"\u201cDragon Ball Super\u201d: las habilidades y poderes del nuevo androide OG73-I","categoria":"Depor Play","slug_categoria":"depor\/depor-play","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/dragon-ball-super-habilidades-poderes-nuevo-androide-og73-i-nnda-nnlt-136880","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db0ce65157fe.jpeg"},{"id":136883,"title":"\"Dragon Ball Super\": \u00bfcu\u00e1ntos a\u00f1os tienen Gok\u00fa y todos los guerreros Z?","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-anos-goku-resto-guerreros-z-nnda-nnlt-136883","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db0ce264ca27.jpeg"},{"id":136861,"title":"\"Video 1444\" y c\u00f3mo es que YouTube te censura por solo hablar del tema","categoria":"Radio Depor","slug_categoria":"depor\/radio-depor","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/radio-depor","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/radio-depor\/video-1444-youtube-censura-hablar-tema-136861","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db0b94540594.jpeg"},{"id":136881,"title":"Conoce realmente el significado del emoji del libro azul de WhatsApp","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/whatsapp-viral-conoce-significa-emoji-libro-azul-aplicacion-smartphone-aplicaciones-apps-nnda-nnrt-136881","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db0cd12f04ec.jpeg"},{"id":136876,"title":"\"Sporting Zapato\": el video que se viraliz\u00f3 al confundir el nombre del equipo celeste","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-video-volvio-facebook-viral-confundio-nombre-celestes-video-136876","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db0c641b00dc.jpeg"}]