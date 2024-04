Si tienes dos números en tu celular y deseas emplear WhatsApp para cada uno de ellos, no te preocupes, porque sí lo puedes lograr. Si bien pronto la aplicación de Meta te permitirá abrir hasta un par de cuentas en su plataforma, existe un sencillo truco con el que podrás usar hasta un perfil más para que no te pierdas ninguna notificación, ya sea, de tus clientes, amigos o personas del trabajo. Lo mejor de todo es que no hay que instalar alguna APK extraña que, en poco tiempo, afecte tu móvil: toda la configuración que te explicaré se realiza desde los Ajustes de tu terminal Android. Eso sí, en los iPhone es casi imposible clonar cualquier programa, incluídos Instagram o Facebook, de momento.

Cómo se puede tener dos WhatsApp en un celular

Lo primero que debes asegurarte es que tu smartphone cuente con Android 12 o superior .

. Las antiguas versiones suelen no contar con esta opción de clonar aplicaciones.

En ese instante, si tu dispositivo es Xiaomi, Honor, Huawei, Oppo, Motorola, etc., anda a la sección de Ajustes .

. Ahora dirígete a Aplicaciones y allí verás la pestaña de “Aplicaciones duales”.

WHATSAPP | En algunos dispositivos móviles puedes encontrar esta opción de "Dual Messenger". (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Pulsa sobre ella y d eberás elegir qué app quisieras clonar .

. En el caso de que tengas un smartphone de marca Samsung , anda a Configuración .

, anda a . Luego a “Funciones avanzadas” y elige “Dual Messenger”.

WHATSAPP | De esta manera ya estará clonada la aplicación de WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Allí selecciona WhatsApp y se creará una segunda app.

Con ello solo queda registrar tu segundo número y listo.

Una vez finalizado todos los pasos, ya podrás emplear cada una de las cuentas.

Aquí los mejores trucos de WhatsApp que te recomiendo

¿Te gustó esta nueva información sobre WhatsApp ? ¿Aprendiste un truco útil? Esta aplicación está llena de ‘secretos’, códigos, atajos y novedosas herramientas que puedes seguir probando y solo necesitarás entrar al siguiente enlace para más notas de WhatsApp en Depor, y listo. ¿Qué esperas?