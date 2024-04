¿Te han baneado tu cuenta de WhatsApp? ¿No sabes qué hacer porque tenías información importante? Es posible que hayas caído en desesperación luego de que no puedas recuperar ni tus conversaciones ni mucho menos tus stickers, GIF, documentos, entre otros. ¿Qué es lo que debo hacer? Siempre trata de leer las condiciones de uso de la plataforma de Meta ya que esta usualmente actúa y no te dirá por qué sucedió. Normalmente esto ocurre cuando has empleado de mala manera la aplicación, pero no es lo único, también se debe a que has decidido instalar algunas APK de terceros que son dañinas para tu celular. Así que realiza este tipo de pasos para volver a contar con ese número.

Cómo recuperar tu cuenta baneada de WhatsApp

Lo primero que debes tomar en cuenta es revisar si, a lo largo de tu uso de WhatsApp, has cometido una sanción dentro de tus conversaciones.

Asimismo, te recomiendo que nunca uses APK de terceros. Si lo estás haciendo, lo mejor será descargarlo.

En caso quieras descargar WhatsApp y no puedes, la única solución será restaurar desde fábrica tu dispositivo móvil.

WHATSAPP | Esto es lo que aparece si intentas descargar WhatsApp en Google Play. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ahora solo deberás ir a este formulario de la app de mensajería rápida.

Lo bueno es que es oficial. Allí tienes que colocar tu número de celular, el sistema operativo del mismo, tu correo electrónico donde deseas que te contacten, etc .

. Ya en el recuadro más grande deberás escribir por qué deseas recuperar tu cuenta de WhatsApp.

WHATSAPP | Si incumples con algunos requisitos de WhatsApp, tu cuenta será cerrada de esta forma. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Quizá se trate de un error o cualquier otro tipo de cosa. Lo mejor será que lo expliques al detalle para que nuevamente se te devuelva el número.

Cuando te responda WhatsApp desde su correo, podrás volver a hacer uso de la app de mensajería.

Aquí los mejores trucos de WhatsApp que te recomiendo

¿Te gustó esta nueva información sobre WhatsApp ? ¿Aprendiste un truco útil? Esta aplicación está llena de ‘secretos’, códigos, atajos y novedosas herramientas que puedes seguir probando y solo necesitarás entrar al siguiente enlace para más notas de WhatsApp en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

Video recomendado

¿Cómo funciona esta funcionalidad? Aquí te lo contamos.