Cada vez quiero apagar mi WhatsApp, siempre tiendo a cerrarla desde los Ajustes de mi terminal. Para ello solo ingreso a Aplicaciones, busco el nombre de la app y presiono en “Detener”. Sin embargo, algunos usuarios tienden a ser más radicales y suelen desinstalar la aplicación de por vida. Esto puede ser un factor positivo ya que no los molestará nadie, pero también puede ser perjudicial en caso no abras tus chats en 120 días. ¿Qué es lo que pasará? Pues aquí te cuento todo para que no te lleves una sorpresa cuando pases los 4 meses.

Qué pasa si no abres tu cuenta de WhatsApp en 120 días

Si ya no usas un número de WhatsApp específico o simplemente alguno de tus amigos ya no se conecta en la app , pues hay ciertas cosas que sucederán con su cuenta.

, pues hay ciertas cosas que sucederán con su cuenta. Según el sitio web de Meta explica que si alguien ya no está en permanente contacto en WhatsApp, su perfil será eliminado.

explica que si alguien ya no está en permanente contacto en WhatsApp, su perfil será eliminado. “A fin de mantener la seguridad, limitar la retención de datos y proteger la privacidad de nuestros usuarios, por lo general, se eliminan las cuentas de WhatsApp que permanecen inactivas durante más de 120 días. Se considera que hay inactividad cuando el usuario no se conecta a WhatsApp ” , se lee en su portal.

, se lee en su portal. En el caso de que el número también esté deshabilitado y no puedas loguearte porque no recibes el código de verificación, se producirá lo mismo.

De modo que se borrarán no solo tus chats, sino también tu copia de seguridad, stickers creados, entre otros .

. En caso alguien abra tu chat antes de los 4 meses, nuevamente empezará el conteo desde cero. Yo te recomiendo que, si no vas a usar el número, llames a tu operador y certifiques que no lo haya tomado otra persona.

