Sismos en Perú: ¿tu celular seguirá siendo útil después de un sismo? Cuatro cosas que conviene preparar

Más de 500 sismos han sido reportados en el territorio nacional en lo que va de 2026, según registros del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La actividad sísmica vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la prevención, que normalmente asociamos con la mochila de emergencia, las zonas seguras o el punto de encuentro familiar.

En los últimos días, buena parte de la conversación también se ha concentrado en las alertas que pueden recibirse desde el celular. Sin embargo, recibir una notificación es solo una parte de la preparación: ¿qué ocurre después si las llamadas se congestionan, no hay conexión a Internet o no tenemos dónde cargar el smartphone?

Hoy el celular concentra contactos, mapas, documentos y buena parte de nuestra comunicación diaria. Por ello, prepararlo también implica pensar cómo seguir utilizando esas herramientas cuando algunas de las condiciones que damos por sentadas dejan de estar disponibles.

“Estamos acostumbrados a utilizar el celular con señal, Internet y acceso permanente a energía, pero ante una emergencia esas condiciones pueden cambiar. Prepararlo con anticipación permite contar con alternativas para comunicarnos, orientarnos y acceder a información importante sin depender completamente de la conectividad”, explicó Eduardo Martos, Country Manager de Infinix Perú.

En ese contexto, el especialista comparte cuatro aspectos sencillos que conviene dejar preparados con anticipación:

1. Si las llamadas no entran, conoce una alternativa para comunicarte

Después de un sismo, un alto volumen de llamadas simultáneas puede generar congestión en las redes. Por ello, insistir repetidamente con llamadas no siempre será la mejor alternativa.

¿Qué hacer? Además de priorizar comunicaciones breves, conviene conocer previamente el servicio gratuito de Mensajería de Voz 119. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), esta herramienta permite dejar y escuchar mensajes de voz en situaciones de emergencia y se encuentra disponible las 24 horas.

Para grabar un mensaje se debe marcar 119 y seleccionar la opción 1. Para consultar el mensaje dejado por un familiar, se marca el mismo número, se selecciona la opción 2 y se ingresa su número telefónico.

Lo importante es conocer cómo funciona antes de necesitarlo y acordar con la familia su uso como parte del plan de comunicación.

2. Si no puedes cargar el celular, cada porcentaje de batería cuenta

Una batería al 100% también puede agotarse si el smartphone se utiliza durante varias horas para llamadas, mensajería, mapas, linterna o búsqueda de información. Si además existe una interrupción del suministro eléctrico, recuperar esa autonomía podría no ser inmediato.

¿Qué hacer? Mantén una power bank cargada y un cable compatible junto con los implementos de emergencia del hogar. No basta con guardarlos: conviene comprobar periódicamente que ambos funcionen y que la batería externa conserve carga.

También es recomendable conocer previamente el modo de ahorro de energía del smartphone. Reducir el brillo, limitar aplicaciones en segundo plano y evitar funciones innecesarias puede ayudar a extender la autonomía cuando no existe acceso inmediato a un cargador.

En ese sentido, equipos con baterías de alta capacidad, como el NOTE 60 Pro de Infinix, permiten contar con una mayor autonomía para mantener disponibles las principales funciones del dispositivo durante jornadas prolongadas.

3. Si pierdes Internet, ¿sabrías llegar a tu punto de encuentro?

Google Maps y otras aplicaciones de navegación forman parte de nuestros desplazamientos cotidianos, al punto que muchas personas dependen de ellas incluso para recorrer zonas conocidas. El problema aparece cuando intentamos consultar una ruta y la conexión no está disponible.

¿Qué hacer? Descarga previamente en el smartphone los mapas de las zonas donde vives, trabajas o estudias, además de los alrededores del punto de encuentro acordado con tu familia. Aplicaciones de navegación como Google Maps permiten guardar determinadas áreas para consultarlas sin conexión.

También conviene revisar la ruta previamente. El objetivo no es depender del celular para orientarse, sino aprovechar la posibilidad de tener esa información disponible incluso cuando Internet no lo esté.

4. No todo lo que ves en tu celular está realmente guardado en él

Fotografías, documentos y otros archivos que consultamos desde el smartphone pueden estar almacenados únicamente en servicios en la nube. Si la conexión a Internet se interrumpe, parte de esa información podría no estar disponible en ese momento.

¿Qué hacer? Identifica qué información básica necesitarías consultar sin conexión y asegúrate de que esté almacenada localmente en el dispositivo. Puede incluir teléfonos de emergencia, números de familiares, el punto de encuentro acordado y documentos o datos esenciales.

Una opción sencilla es crear una carpeta específica con la información necesaria o guardar capturas de aquellos datos que normalmente consultas desde Internet. No se trata de almacenar toda la información personal en el smartphone, sino de evitar que lo verdaderamente importante dependa exclusivamente de la nube.

“El smartphone puede ser una herramienta útil dentro de un plan de prevención, pero para aprovecharlo debemos pensar también en escenarios donde la conectividad o la energía sean limitadas. Conocer alternativas de comunicación, disponer de mapas sin conexión y administrar la batería son acciones sencillas que pueden dejarse preparadas desde ahora”, agregó Martos.

El celular no reemplaza la mochila de emergencia, el plan familiar ni las recomendaciones de las autoridades. Sin embargo, así como revisamos periódicamente los implementos de emergencia, también conviene revisar el dispositivo en el que hoy concentramos buena parte de nuestra información y comunicación.

Dedicar unos minutos a descargar mapas, guardar información importante, conocer el 119 y comprobar una batería externa permite que el smartphone esté mejor preparado para seguir siendo útil incluso cuando la señal, Internet o la electricidad no funcionen como de costumbre.

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