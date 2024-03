No es nada malo y ni estarás haciendo algo netamente ilegal. WhatsApp está realizando varios cambios para satisfacer a sus usuarios, por ejemplo, ha sumado funciones como la inteligencia artificial, la opción para crear stickers sin necesidad de emplear otros programas, etc. Si te queda demasiado corto tener que abrir tu perfil usando la vinculación entre dispositivos, pues no te preocupes porque aquí te traigo un sencillo truco que he estado usando en los últimos días: se trata de la herramienta para abrir hasta 4 cuentas en un mismo celular sin que sufran errores ni caídas. Eso sí, debes contar con un terminal que te permita realizar la duplicación de la aplicación para así lograr con éxito este tutorial.

Cómo abrir hasta cuatro cuentas de WhatsApp en un mismo celular

Recuerda que también debes revisar la marca o el modelo de tu terminal.

Normalmente puedes emplearlo en los celulares Samsung, Xiaomi, Honor, Huawei, entre otros .

. Ahora anda a los Ajustes de tu celular y presiona en Aplicaciones.

Allí presiona en Clonar aplicación. Normalmente se encuentra con ese nombre o una variante .

. A continuación selecciona WhatsApp y, cuando lo hagas, verás que empezará a cargar.

WHATSAPP | Recuerda que algunos dispositivos quizá no tengan esta opción. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ahora es tiempo de cargar las cuentas. En la app original puedes ir a Ajustes y allí presionar sobre Cuenta.

Presiona nuevamente en “Añadir cuenta” y simplemente agrega un segundo número .

. En la app clonada deberás abrir la tercera cuenta.

WHATSAPP | De esta manera podrás abrir la cuarta cuenta en WhatsApp sin usas otras apps. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Luego anda igual a los Ajustes, Cuenta, Añadir cuenta, y loguea una cuarta cuenta de WhatsApp .

. De esa manera recibirás mensajes de los 4 WhatsApp al mismo tiempo sin perder ningún tipo de función.

Por ejemplo, podrás recibir llamadas, ver los Estados, los Canales, crear stickers, realizar videollamadas, etc.

