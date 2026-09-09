Apple presentó oficialmente su nueva generación de iPhone, encabezada por los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, que llegan con importantes novedades en rendimiento, fotografía y diseño. A estos se suma el iPhone Duo, el nuevo iPhone plegable de la compañía, que introduce un nuevo formato dentro de su ecosistema.

Con esta nueva generación, Apple reafirma su apuesta por la innovación y por una experiencia tecnológica cada vez más integrada. Las novedades incorporan mejoras en fotografía, mayor duración de batería, un rendimiento de última generación y nuevas capacidades de inteligencia personal, impulsados por el nuevo chip A20 Pro, pensadas para acompañar a los usuarios en diferentes momentos del día y potenciar la manera en que se conectan, trabajan, crean y disfrutan de sus dispositivos.

“Esta nueva generación de iPhone representa un nuevo paso en la evolución de Apple, por la manera en que estas innovaciones se integran para ofrecer una experiencia cada vez más completa. Desde iShop, nos entusiasma acercar estas novedades a los usuarios en Perú y acompañarlos en la elección del equipo que mejor se adapte a sus necesidades”, señaló Juan Piccini, gerente país de iShop Perú.

iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max: más potencia y una nueva experiencia fotográfica

Los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max incorporan el nuevo chip A20 Pro, que ofrece un rendimiento de última generación. Esta evolución permite un rendimiento más fluido y eficiente, especialmente en tareas que demandan mayor capacidad de procesamiento.

Uno de los principales avances de esta generación se encuentra en el sistema de cámaras. Los nuevos modelos cuentan con una cámara Fusion Main de 48 MP con apertura variable, que brinda mayor control creativo y flexibilidad al momento de capturar imágenes.

El diseño también presenta una zona interactiva, conocida como Dynamic Island, más pequeña y funcional en la parte superior de la pantalla, acompañada de cuatro nuevos acabados: negro, plata, gris glaciar y burdeos, manteniendo la propuesta premium que caracteriza a la línea Pro.

iPhone Duo: el nuevo formato revelación de Apple

Como uno de los anuncios más destacados, Apple presentó el iPhone Duo, su primer iPhone plegable, que introduce un nuevo formato dentro de la familia de smartphones de la compañía. Al abrirse, se convierte en el iPhone más delgado hasta la fecha y cuenta con una pantalla interna de 7,6 pulgadas, mientras que su pantalla exterior de 5,4 pulgadas ofrece una experiencia más compacta y portátil.

En su interior incorpora el chip A20 Pro, además de un sistema avanzado de gestión térmica, una arquitectura de doble batería y un sistema de cámaras avanzado. Su formato permite disfrutar de una pantalla más amplia para ver contenido, jugar y realizar varias tareas a la vez, convirtiéndose en una alternativa para quienes buscan mayor versatilidad y una experiencia de pantalla más amplia.

¿Un iPhone plegable? Estas son todas las novedades de la nueva generación de Apple. (Difusión)

Apple Watch y otras novedades dentro del ecosistema Apple

Además de la nueva generación de iPhone, Apple presentó el Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4, que incorporan nuevas funciones de salud y Audio Intelligence, una herramienta que permite identificar sonidos importantes del entorno, como sirenas y alarmas, facilitando el acceso a esta información a personas con discapacidad auditiva.

Como parte de la presentación, Apple anunció también una nueva generación de AirPods, junto con nuevos modelos de Apple Watch, iPad y Mac, que incorporan nuevas funciones y mejoras de rendimiento. Estas actualizaciones refuerzan la integración entre los diferentes dispositivos de la compañía y amplían las posibilidades del ecosistema Apple en ámbitos como el trabajo, la productividad, el entretenimiento y la conectividad.

¿Cómo acceder a las novedades de Apple?

Con la llegada de esta nueva generación, iShop pone a disposición de sus clientes los nuevos productos Apple, ofreciendo distintas alternativas para facilitar su adquisición y brindar una experiencia de compra respaldada. Este año, iShop celebra 17 años de trayectoria en el mercado peruano, consolidando su experiencia como especialista en productos Apple y acompañando a los usuarios en su experiencia con la tecnología.

A través del programa Trade-In, los usuarios pueden entregar su dispositivo actual como parte de pago para adquirir un nuevo equipo. Asimismo, cuentan con opciones de financiamiento sin intereses con bancos seleccionados. Además, los clientes pueden realizar sus compras a través del canal online y optar por el recojo en tienda, sujeto a disponibilidad.

Los nuevos iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, estarán disponibles próximamente en las tiendas iShop a nivel nacional y a través de su canal online. Para conocer más sobre las novedades de Apple y las alternativas de compra disponibles, visita tiendas ishop.