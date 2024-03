WhatsApp Messenger es la herramienta de mensajería instantánea más importante del mundo en la actualidad, pues la utilizan más de cuatro mil millones de usuarios y se estima que esa cifra continúe creciendo. No solo puedes enviar textos o archivos multimedia, también es posible realizar llamadas, videollamadas e incluso publicar estados. La última sección que mencionamos es un espacio en donde compartes fotos o videos de tus actividades favoritas, asimismo, cuenta con algunas herramientas de edición básica, como por ejemplo: tres tamaños de pincel, diferentes fuentes de texto, colocar emoticones y pegatinas, sin embargo, muchos no saben que también existe otra función para que a las historias les coloques la hora y ubicación exacta. Sin duda es muy útil cuando publicas imágenes o videos de ciudades, avenidas, calles, restaurantes, etc., pues tus contactos sabrán el momento y lugar en donde te encuentras. Lo mejor de todo es que no vas a descargar aplicaciones adicionales o programas APKs modificados como WhatsApp Plus, GB, Fouad, y otras versiones alteradas. Probé la opción “Stickers dinámicos” y ahora todos mis amigos conocen los sitios o establecimientos a donde acudo con frecuencia, ¿Quieres aprender a utilizarla en tus estados? Hoy te enseñaré los pasos completos.

Los pasos para ponerle hora y ubicación a tus estados de WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación y presiona sobre la pestaña “Novedades” que se ubica en la parte inferior de la interfaz principal.

El siguiente paso es tocar en el apartado “ Mi estado ”.

”. Procede a tomar una foto con el botón de acción flotante que tiene el ícono de una cámara o adjunta una imagen de tu galería.

En el lado superior vas a ver unas herramientas, oprime la sección de pegatinas.

Ubícate en la parte que dice: “ Stickers dinámicos ”.

”. Tendrás dos opciones de relojes y una de ubicación.

Apriétalas (individualmente), ubícalas y ajusta su tamaño. En el caso de la ubicación debes añadir la dirección del lugar o establecimiento.

Toca el sticker otra vez y cambiará su diseño.

Finalmente, publica el estado.

Descubre los mejores modos de WhatsApp

¿Te gustó esta nueva información sobre WhatsApp ? ¿Aprendiste un truco útil? Esta aplicación está llena de ‘secretos’, códigos, atajos y novedosas herramientas que puedes seguir probando y solo necesitarás entrar al siguiente enlace para más notas de WhatsApp en Depor, y listo. ¿Qué esperas?