WhatsApp Messenger tiene 15 años ininterrumpidos ofreciendo servicios de mensajería instantánea a más de cuatro mil millones de usuarios en todo el mundo, por ello, los desarrolladores siempre se preocupan por la seguridad y privacidad de su plataforma, así que frecuentemente la actualizan para agregar increíbles herramientas que protejan tu información personal, como por ejemplo: el cifrado de extremo a extremo, bloqueo de chats con huella dactilar, la verificación en dos pasos, etc. Hoy he probado el increíble modo denominado “bloqueo de screenshot”, básicamente es una función que sirve para evitar que los contactos agregados o desconocidos le tomen captura de pantalla a tu foto de perfil, lo mismo ocurrirá si envías una imagen o video en las conversaciones personales y grupales, incluso no podrán grabar la pantalla del smartphone, ¿Quieres activarlo? A continuación lo explicaré de forma detallada. Es necesario aclarar que por ahora es una característica exclusiva del programa beta, se estima que en los próximos días o semanas va a desplegarse a la versión oficial.

Los pasos para activar el modo “bloqueo de screenshot” en WhatsApp

Primero, ingresa a la Google Play Store de Android.

Ahora, en la barra de búsqueda escribe el nombre de la aplicación “ WhatsApp ”.

”. Accede a la app y desplázate hacia abajo.

Aquí vas a ver la opción para convertirte en beta tester . Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente enlace .

. Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente . Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar WhatsApp Beta.

Ingresa a la beta (es la misma app).

El siguiente paso es presionar sobre la foto de perfil de cualquier chat personal.

Procede a tomar una captura de pantalla.

Te aparecerá el aviso “ No es posible tomar captura de pantalla debido a la política de seguridad ”, lo mismo ocurrirá si alguien quiere tomarle un screenshot a tu foto.

”, lo mismo ocurrirá si alguien quiere tomarle un screenshot a tu foto. Entra a la conversaciones y oprime el ícono del clip que se ubica en la parte inferior derecha > se desplegarán varias opciones > toca en “Galería”.

Selecciona una foto o video y antes de enviarla aprieta el botón del número 1 encerrado en un círculo (función ver una sola vez ).

). Finalmente, comparte el archivo y cuando terminen de verlo se eliminará automáticamente, tampoco podrán tomarle captura de pantalla.

