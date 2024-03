Se considera como contenido spam o no deseado cuando una persona comparte contigo el mismo mensaje decenas o cientos de veces a través de tus conversaciones personales o grupales de WhatsApp Messenger, normalmente provienen de los ciberdelincuentes o asesores de venta que promocionan sus productos o servicios, sin embargo, en las diferentes redes sociales se han vuelto muy populares los “mensajes bomba”, como su propio nombre lo indica, un usuario puede bombardear tu chat con el mismo texto las veces a que desee a fin de hacerte una broma. La referida herramienta solo se encuentra disponible en las versiones modificadas de WhatsApp (Plus, GB, Fouad, etc.), ¿Es peligroso recibirlos? Sí, porque provocan errores en el aplicativo y terminan cerrándolo de forma repentina, ¿Quieres saber cómo evitar este tipo de spam? Aquí te explicaré el proceso a detalle.

Así puedes evitar los mensajes bomba en WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp se encuentre actualizado a su última versión.

se encuentre actualizado a su última versión. Luego, abre la aplicación y ubica el chat que te ha enviado el mensaje bomba .

. No entres, a la derecha vas a ver un punto verde con la cantidad de mensajes que te ha enviado, si ves que son más de lo normal es porque se trata de una bomba .

. Procede a pulsar la conversación por unos segundos.

Se desplegarán unas herramientas en la parte superior.

El siguiente paso es presionar el tacho de basura .

. Finalmente, elimina el chat . Es así como evitas este spam y ya puedes acceder tranquilamente a la conversación.

. Es así como evitas este spam y ya puedes acceder tranquilamente a la conversación. No hay otra manera, a excepción de bloquearlo.

Aquí los mejores trucos de WhatsApp que te recomiendo

¿Te gustó esta nueva información sobre WhatsApp ? ¿Aprendiste un truco útil? Esta aplicación está llena de ‘secretos’, códigos, atajos y novedosas herramientas que puedes seguir probando y solo necesitarás entrar al siguiente enlace para más notas de WhatsApp en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

SOBRE EL AUTOR Anthony Colona Estudió Ciencias de la Comunicación en el Instituto Superior Tecnológico Privado Cepea. Cuenta con más de 5 años de experiencia realizando periodismo en Lima y regiones para medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias en el Grupo El Comercio.