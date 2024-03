Si ciertos contactos de tu agenda te están molestando demasiado y espera que les contestes lo más pronto posible, entonces es mejor probar este sencillo truco. Desde que sae habilitó, lo tengo establecido como predeterminado en mi terminal Android y iPhone: se trata de la herramienta que te ayudará a ocultar cada vez que estás “en línea” en WhatsApp, de esa forma tu mejor amigo o familiar nunca más sabrá si estás leyendo las conversaciones o simplemente estás revisando la cantidad de mensajes que te han llegado. El tutorial es bastante sencillo, pero debes saber que no existen muchos requisitos. Aquí no te diré que vayas a descargar alguna APK extraña dentro de tu celular, como es el caso de WhatsApp Plus, ya que ello podría ser peligroso.

Cómo evitar aparecer “en línea” en WhatsApp para Android y iPhone

Lo primero será siempre actualizar la aplicación de mensajería rápida

Para ello anda a iOS Store o Google Play para comprobar si tienes la última versió n.

n. Una vez hecho eso , debes ir a tu celular y pulsar sobre WhatsApp .

. En el caso de los Android anda a Ajustes, mientras que en los iPhone dirígete a Configuración

Ahora presiona donde Privacidad.

WHATSAPP | De esta manera podrás ocultarte por completo en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Allí anda a “Hora de últ. vez y En línea” .

. Define quién puede ver la hora en la que te conectas. Yo te recomiendo que elijas “Nadie” .

. Mientras que en el otro apartado deberás pulsar en “Igual que la hora de últ. vez” .

. Una vez culminado esos pasos, deberás reiniciar WhatsApp.

WHATSAPP | Recuerda que cuando actives esto, tampoco verás si tu amigo está conectado. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Con ello tu amigo nunca más podrás visualizar el tiempo en que estás conectado ni tampoco cuando te encuentran online.

Eso sí, si tu contacto tiene una versión anterior de WhatsApp, puede que aún no puedas ver esos cambios.

