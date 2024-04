Si eres de las personas que va en bus y notas que las miradas de los que están parados se enfocan en tu celular, pues déjame decirte que hay un truco de WhatsApp para que esto no vuelva a ocurrir. La aplicación de Meta te ofrece un montón de elementos para que puedas proteger la seguridad no solo de tus conversaciones, sino también la privacidad de tus contactos. En tal sentido, he encontrado un sencillo truco para guardar a cualquier contacto sin nombre, es decir, usando uno netamente transparente. Lo mejor de todo es que no hay esa necesidad de tener que descargar alguna app de terceros, sino que todo se hace desde el mismo celular. Solo debes seguir todos los pasos que te digo.

Cómo guardar un contacto con el nombre en blanco en WhatsApp

Lo primero será ir a la aplicación Contactos de tu celular Android o iPhone .

. Luego deberás buscar el nombre que deseas borrar .

. Si quieres editarlo y en su lugar poner un espacio en blanco, tu móvil no te permitirá hacerlo .

. Para eso vas a recurrir a la página de Unicode para copiar el denominado “Blank text” .

. Solo tienes que pulsar en este enlace.

Allí tienes dos opciones: copiar el texto o seleccionarlo de manera automática .

. Ahora nuevamente regresa a ese contacto y en el nombre deberás pegar el emoji invisible .

. En ese instante dirígete a WhatsApp y busca a ese contacto por su número.

y Observarás que no aparece su nombre.

De ese modo solo tendrás que empezar a conversar sin preocuparte de que se muestre quién es la persona.

Cabe precisar que su foto de perfil sí aparecerá en tus conversaciones de WhatsApp.

