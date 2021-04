WhatsApp sigue considerándose una de las aplicaciones más descargadas en los dispositivos de todo el mundo para poder chatear con sus amigos, familiares, conocidos y hasta pareja. A través de ella puedes mandar no solo texto, sino también diversidad de contenido multimedia.

Por ejemplo, puedes realizar videollamadas y llamadas a larga distancia totalmente gratis, asimismo enviar fotos, videos, GIF, stickers animados, además de documentos en word o PDF de manera instantánea en WhatsApp .

Sin embargo, muchas personas desean ver los estados de sus amigos no solo sin dejar rastro, sino también visualizar aquellos que ya no están presentes luego de que sean borrados tras cumplirse 24 horas desde su publicación.

Ahora ya no tendrás que preocuparte, pues existe un truco para poder visualizar los estados de todos tus contactos a pesar de que se han borrado en WhatsApp . Es bastante simple y deberás realizar estos pasos.

CÓMO VER LOS ESTADOS ELIMINADOS DE TUS AMIGOS DE WHATSAPP

Para poder ejecutar este truco es necesario que cuentes con WhatsApp Plus , una aplicación alternativa a la original que funciona en base a Mods. Aunque no es legal, dependerá de cada usuario si desea descargarlo o no:

Primero deberás descargar WhatsApp Plus desde cualquier página de tu gusto, siempre revisa la URL.

Tras ello deberás ingresar a los Ajustes de WhatsApp Plus.

Para ello simplemente pulsa los tres puntos de la esquina superior y haz click en Configuración.

Conoce el método para poder ver los estados eliminados de tus amigos de WhatsApp. (Foto: MAG)