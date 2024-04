El gran cambio de WhatsApp inició en el año 2023, y hasta la presente fecha ha lanzado una “ráfaga” de actualizaciones en donde no solo modificaron radicalmente su tradicional interfaz de usuario, también agregaron decenas de importantes herramientas que van a brindarte una mejor experiencia al momento de conversar con tus contactos, como por ejemplo: los videomensajes circulares que se graban en tiempo real; compartir imágenes o videos en “HD”; abrir dos cuentas con diferentes números en la misma aplicación, etc. El problema de añadir varias funciones al mismo tiempo es que la mayoría de usuarios no las conocían, así que el equipo de desarrolladores creó un “Chat oficial de WhatsApp”, el cual tiene como objetivo brindarte consejos de seguridad, privacidad e informarte acerca de las nuevas opciones, ¿No quieres recibir mensajes y archivos multimedia del chat? A continuación te explicaré cómo evitarlo.

Esto debes hacer para que el chat de WhatsApp no te envíe mensajes

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. El chat oficial aparecerá de forma automática, significa que no agregarás un número en tu agenda de contactos.

Personalmente recomiendo mantenerlo activado , ya que te brinda información muy útil, pero algunos consideran que los archivos multimedia ocupan espacio de almacenamiento en su teléfono.

, ya que te brinda información muy útil, pero algunos consideran que los archivos multimedia ocupan espacio de almacenamiento en su teléfono. Lo que debes hacer es bloquear el chat .

. Abre la aplicación > en la barra de búsqueda coloca “WhatsApp”.

Aparecerá un perfil verificado (con el check de color verde) > entra al mismo y presiona sobre su nombre.

(con el check de color verde) > entra al mismo y presiona sobre su nombre. Desplázate hacia el final y oprime el botón rojo que dice “ Bloquear a WhatsApp ”.

”. Se desplegará una nueva ventana en donde indican que ya no recibirás consejos ni mensajes acerca de las nuevas herramientas.

Es opcional seleccionar un motivo por el cual lo bloqueas.

Finalmente, toca en “Bloquear”.

