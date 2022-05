Los estados o historias se han convertido en herramientas muy importantes y que actualmente se encuentran disponibles en la mayoría de las redes sociales o aplicaciones de mensajería, pues estas te permiten publicar cualquier foto, video o texto para que todos tus seguidores se enteren de las actividades que vienes realizando diariamente. También es posible subir música de Spotify o YouTube a los “estados” de WhatsApp, algo que desde Depor te enseñaremos a continuación.

Aunque no es nada complicado publicar tu canción favorita en los estados de WhatsApp, es importante aclarar que el proceso es más largo a diferencia de Instagram por ejemplo; además, no será necesario que dependas de otros dispositivos como: un parlante, televisor, computadora, etc., ya que todo lo vas a hacer desde un mismo teléfono móvil.

ASÍ PUEDES AÑADIR MÚSICA DE SPOTIFY EN LOS ESTADOS DE WHATSAPP

Primero, asegúrate que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS. Lo mismo haz con las aplicaciones Spotify y YouTube.

El siguiente paso es abrir Spotify, buscar y reproducir la canción de tu preferencia.

Ahora, entra a WhatsApp y presiona sobre la pestaña de “Estados”.

Luego dale un toque al ícono de la cámara encerrada en un círculo verde, la cual se ubica en el extremo inferior derecho.

Se abrirá la cámara para que empieces a grabar la música que ya está sonando.

Si no quieres que salga ninguna imagen solo coloca el móvil con la cámara apuntando hacia abajo y la pantalla se pondrá de color negro.

Finalmente, espera que llegue la mejor parte de la canción y pulsa el botón de grabar hasta que ese tramo de la pista o los 30 segundos del estado se terminen.

LOS PASOS PERO CON MÚSICA DE YOUTUBE

Si tienes una cuenta de YouTube Premium los pasos son los mismos.

Si tu cuenta es la gratuita, al salir de YouTube la música que se está reproduciendo se detendrá de inmediato.

la música que se está reproduciendo se detendrá de inmediato. Para evitar esto aprieta el botón digital de inicio en Android y después el de “Multitareas” (ícono de las tres líneas verticales).

Se abrirán las pestañas o apps abiertas en segundo plano, pulsa por tres segundos sobre el ícono de la ventana YouTube.

Se desplegarán varias opciones, haz clic en “Abrir en vista de pantalla dividida”.

La pantalla se partirá en dos, YouTube estará en la parte de arriba y abajo tienes que abrir WhatsApp .

. Anda a los “Estados” > “Cámara”.

Finalmente, reproduce la música de YouTube y posteriormente pulsa en grabar desde la app de mensajería.

Cómo enviar videos largos en WhatsApp sin cortarlos