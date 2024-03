Marzo estuvo lleno de sorpresas y fue muy productivo para WhatsApp, ya que en el programa beta publicaron decenas de increíbles funciones de seguridad, privacidad y otras que van a mejorar la experiencia del usuario al momento de chatear, incluso te ayudarán a ahorrar una gran cantidad de tiempo al simplificar tediosos procedimientos, no obstante, estas herramientas llegarán a la aplicación estable (oficial) durante los primeros días del mes de abril, no hay una fecha exacta pero es un hecho que publicarán nuevas actualizaciones de WhatsApp en la Google Play y App Store durante el transcurso de ese tiempo. Las he probado y estoy sorprendido por el cambio positivo en el servicio de mensajería instantánea, hoy te diré cuáles serán esas opciones que los usuarios vienen esperando utilizar con ansias.

Nuevas opciones que llegarán a WhatsApp en abril de 2024

Estados de 60 segundos : las historias ahora duplicarán su tiempo original, podrás subir videos de un minuto como máximo.

: las historias ahora duplicarán su tiempo original, podrás subir videos de un minuto como máximo. Crear stickers : ya no será necesario descargar programas de terceros para convertir una imagen en sticker, todo lo vas a realizar a través de la app móvil.

: ya no será necesario descargar programas de terceros para convertir una imagen en sticker, todo lo vas a realizar a través de la app móvil. Vista previa de enlaces : cada vez que envíes o recibas un link, de inmediato observarás una miniatura de la página para saber si es 100% segura.

: cada vez que envíes o recibas un link, de inmediato observarás una miniatura de la página para saber si es 100% segura. Retorna el scroll : regresará el popular gesto deslizar hacia la izquierda o derecha para navegar fácilmente entre las diferentes pestañas de la app.

: regresará el popular gesto deslizar hacia la izquierda o derecha para navegar fácilmente entre las diferentes pestañas de la app. Mencionar contactos : en abril será posible mencionar a tus contactos agregados cuando publiques un estado, característica similar a las historias de Instagram.

: en abril será posible mencionar a tus contactos agregados cuando publiques un estado, característica similar a las historias de Instagram. Transcribir notas de voz : sin la necesidad de descargar aplicaciones de terceros, ahora será posible pasar tus audios a texto.

: sin la necesidad de descargar aplicaciones de terceros, ahora será posible pasar tus audios a texto. Chats cifrados : en la parte superior de las conversaciones personales y grupales, específicamente debajo de su nombre o donde va el estado de conexión “En línea”, aparecerá por unos segundos la etiqueta “cifrado de extremo a extremo” para recordarte que tus mensajes son privados y están protegidos.

: en la parte superior de las conversaciones personales y grupales, específicamente debajo de su nombre o donde va el estado de conexión “En línea”, aparecerá por unos segundos la etiqueta “cifrado de extremo a extremo” para recordarte que tus mensajes son privados y están protegidos. Bloqueo con patrón de seguridad : aunque es una funcionalidad antigua, en Android solo era posible desbloquear tu cuenta con la huella dactilar.

: aunque es una funcionalidad antigua, en Android solo era posible desbloquear tu cuenta con la huella dactilar. Elegir contactos favoritos: ahora podrás seleccionar a las personas con quienes más frecuentas a diario para que las llames por audio o video con un solo toque.

Aquí los mejores trucos de WhatsApp que te recomiendo

¿Te gustó esta nueva información sobre WhatsApp ? ¿Aprendiste un truco útil? Esta aplicación está llena de ‘secretos’, códigos, atajos y novedosas herramientas que puedes seguir probando y solo necesitarás entrar al siguiente enlace para más notas de WhatsApp en Depor, y listo. ¿Qué esperas?