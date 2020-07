WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más importantes del mundo, aún más durante este confinamiento por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, y debido a ello, muchas personas han explorado los límites de las funciones que entregan, tanto WhatsApp como las aplicaciones desarrolladas por terceros, que se complementan y pueden generarte más de un problema.

¿WhatsApp te ha suspendido tu cuenta? No te preocupes. Hay muchos motivos por los que la aplicación puede tomar esta drástica decisión que te prohíbe comunicarte con tus contactos, pero en etas líneas encontrarás la solución.

Una de las posibles razones por las que WhatsApp te puede suspender tu número - y por ende tu cuenta- radica en la posibilidad de que hayas cambiado la aplicación de teléfono demasiadas veces seguidas, como también otras como instalar apps no oficiales como GBWhatsApp o WhatsApp Plus. En muchos de los casos, basta con esperar unos días y ya podrás acceder de nuevo, pero hay ocasiones en que la suspensión es definitiva, por lo que deberás seguir estos pasos.

¿Cómo recuperar la cuenta de WhatsApp?

Pasos para recuperar cuenta de WhatsApp. (Captura)

Lo primero que debes hacer es esperar el tiempo prudente para poder acceder al desbloqueo de manera automática. Luego de unas horas y dependiendo la infracción, acceder de nuevo a los chats y se te restablecerá el acceso a los servidores.

Pero, en el caso de que la suspensión de la cuenta sea indefinida y te aparezca el mensaje de ‘Tu número de teléfono está suspendido en WhatsApp’, no te queda más remedio que ponerte en contacto con la empresa. Para ello, es mejor seguir estos simples pasos:

Entra al LINK , rellena los campos que te piden con tus datos personales, explica en el campo de texto que tu cuenta fue suspendida y que deseas recuperarla.

, rellena los campos que te piden con tus datos personales, explica en el campo de texto que tu cuenta fue suspendida y que deseas recuperarla. También puedes enviar un mensaje a soporte de WhatsApp a ‘support@whatsapp.com’ especificando tu número de teléfono con su prefijo internacional (+51 en el caso peruano). Detalla toda la información que consideres oportuna como el fabricante y modelo de tu teléfono.

a ‘support@whatsapp.com’ especificando tu número de teléfono con su prefijo internacional (+51 en el caso peruano). Detalla toda la información que consideres oportuna como el fabricante y modelo de tu teléfono. Una opción alterna puede ser reinstalar WhatsApp, intentar iniciarlo con el número de teléfono y pulsar sobre el botón de ‘Soporte’. Rellena los datos y envía el formulario.

Aquí la paciencia es tu mejor aliada. La dificultad de encontrar otras vía para reiniciar WhatsApp con tu propio número radica en la cantidad de ‘strikes’ (violaciones a la lista de Términos y Condiciones de Uso de WhatsApp) que puedas ir adquiriendo por el mal uso de la aplicación.

Depende mucho de ello para determinar que WhatsApp te quite la suspensión, si lo consideran oportuno o no. Por lo general no suelen pasar más de tres días, así que puedes insistir con cualquiera de las tres vías (o con todas) si pasa demasiado tiempo y tu número de teléfono sigue sin tener WhatsApp. En el peor de lo casos, la única chance que te quedará será registrar un número nuevo de teléfono.

