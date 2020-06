Si te pasó alguna vez, entonces lee esto. ¿Por qué no te llegan los mensajes de WhatsApp hasta que abres la aplicación? Muchas personas tienen este tipo de problema sea el celular que tengan. A pesar de que se actualice constantemente, la plataforma siempre tiene una serie de errores que son comunes. ¿Cómo lo solucionamos?

En la actualidad WhatsApp cuenta con nuevas funciones como es el caso de los stickers animados, el “modo oscuro” y hasta la posibilidad de poder realizar videollamadas de hasta 50 personas utilizando la herramienta de Facebook, Messenger Room.

Pero no solo eso, también se han mejorado la calidad de las llamadas y hasta integrado herramientas que muy pocos usuarios sabían de que existían. Pese a ello, continúan los bugs en la app de mensajería rápida.

Es el caso de los mensajes que no llegan hasta que abres WhatsApp. Para ello la misma aplicación te ha dejado una serie de consejos para poder arreglar ese problema que atañe a todos los usuarios en el mundo, o por lo menos lo han sufrido una vez.

Esto no tiene que ver con ningún tipo de aplicación que has instalado o que no has actualizado la app durante las últimas horas. Aquí te explicamos paso a paso.

POR QUÉ NO ME LLEGAN LOS MENSAJES HASTA QUE ABRO WHATSAPP: SOLUCIÓN

Si has tenido este tipo de problemas al momento de que te mandaron un mensaje de WhatsApp y no lo recibiste hasta que abriste el programe en tu celular Android o iPhone, entonces has lo siguiente:

Según WhatsApp, en su portal web, esto se debe a una falla entre tu teléfono y la conexión a internet. Normalmente aparece cuando te encuentras en zonas sin mucha conectividad o con poca señal wifi.

Comprueba que la opción Restringir datos de fondo esté desactivada: para ello anda a tu teléfono, ve a Ajustes, Aplicaciones, Administrador de aplicaciones, WhatsApp, Uso de datos. Luego comprueba que la opción Restringir datos de fondo está desactivada. Sigue los mismos pasos para Google Play Services.

Si eso no funciona, entonces restablece las preferencias de las aplicaciones en Ajustes > Aplicaciones > botón de Menú > Restablecer preferencias.

Conecta tu teléfono a una fuente de energía (para evitar que la función de ahorro de batería se active).

Cierra la sesión de WhatsApp Web. Ve a WhatsApp > botón de Menú > WhatsApp Web > Cerrar todas las sesiones.

Revisa los ajustes de inactividad de Wi-Fi (Ajustes > Wi-Fi > botón de Menú > Avanzados > Wi-Fi durante suspensión) y asegúrate de que esté configurada a Siempre.

Desinstala cualquier administrador de tareas (task killer) de tu teléfono móvil. Estos programas no permiten que WhatsApp pueda recibir mensajes cuando la aplicación no está abierta.

Abre la aplicación Hangouts, presiona el botón de Menú, y selecciona “Salir” de todas tus cuentas. Luego entra a Hangouts de nuevo y vuelve a iniciar sesión.

De esta forma podrás apreciar nuevamente que todos los mensajes de WhatsApp llegan a tiempo y no es necesario tener que estar abriendo la app para poder recibirlos pasado cierto tiempo.

