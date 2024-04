Como se recuerda, WhatsApp Messenger ha desarrollado un total de cinco versiones de su servicio de mensajería instantánea, pero WhatsApp para Windows es una de las más utilizadas y además cuenta con decenas de herramientas exclusivas a diferencia de la plataforma para navegadores. Esta vez te enseñaré a utilizar una función oculta que millones de usuarios no conocen, me refiero a la posibilidad de modificar el fondo de pantalla en todas tus conversaciones personales, grupales comunidades y canales, seguro te estarás preguntando lo siguiente: ¿Cuál es la opción exclusiva? Simple, los fondos no son de un solo color, de hecho tienen el efecto degradado. La opción de personalización se encuentra disponible en el programa estable, significa que no descargará la beta.

Cómo agregar un fondo con degradado en tus chats de WhatsApp

Primero, abre WhatsApp para Windows y vincula tu cuenta escaneando el código QR.

y vincula tu cuenta escaneando el código QR. Ahora, presiona sobre el ícono de la rueda dentada o engranaje que se ubica en el extremo inferior derecho.

Se desplegarán varias opciones.

El siguiente paso es hacer clic en “ Personalización ”.

”. Tendrás el tema claro u oscuro .

u . Los colores cambiarán ligeramente dependiendo del modo.

Finalmente, escoge cualquiera de los 15 fondos de pantalla con degradado .

. Listo, accede a una conversación para corroborar los cambios.

