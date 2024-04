Existe una gran cantidad de trucos en WhatsApp Messenger que la mayoría de usuarios no conoce, como por ejemplo: la posibilidad de ocultar el estado de escritura, grabando audio, apagar temporalmente la referida aplicación de mensajería sin activar el modo avión o desconectarte de internet, etc. Además, la app perteneciente a Meta tiene otras características más ocultas, una de ellas es la sección denominada “Contactos frecuentes”, misma que te permite saber cuáles son las tres personas con quienes chateas más seguido, ¿Quisieras eliminar este bloque? Así tu pareja, amigos, familiares o cualquier usuario que acceda a tu cuenta no sabrá a quién le escribes a cada instante.

Así puedes borrar a los contactos frecuentes en WhatsApp

Antes de comenzar, es importante aclarar que no vas a eliminar a los contactos de la agenda de tu dispositivo móvil .

. Es cierto que haciéndolo desaparecen automáticamente de la sección “Frecuentes”, pero no es necesario tomar medidas extremas.

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. ¿En dónde se encuentran los contactos “Frecuentes”? Entra a la app y luego a un chat.

El siguiente paso es pulsar sobre cualquier mensaje o archivo multimedia.

Van a desplegarse unas herramientas en la parte superior.

Toca el ícono de las dos flechas apuntando hacia la derecha.

Se desplegará tu lista de chats personales y grupales, pero arriba observarás la sección “Contactos frecuentes”.

Trucos para cambiar de colores el ícono de WhatsApp

¿Te gustó esta nueva información sobre WhatsApp ? ¿Aprendiste un truco útil? Esta aplicación está llena de ‘secretos’, códigos, atajos y novedosas herramientas que puedes seguir probando y solo necesitarás entrar al siguiente enlace para más notas de WhatsApp en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

SOBRE EL AUTOR Anthony Colona Estudió Ciencias de la Comunicación en el Instituto Superior Tecnológico Privado Cepea. Cuenta con más de 5 años de experiencia realizando periodismo en Lima y regiones para medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias en el Grupo El Comercio.