WhatsApp Plus es uno de los mods más populares en las búsquedas de Google. Encontrarás versiones de todo tipo pero es difícil hallar una que sea compatible con iOS, el sistema operativo de los iPhone. No es que no sea posible y, si en caso tienes uno de los teléfonos de Apple, te contamos cómo podrías hacer la instalación del mod y cuál es la situación actual de esta versión en Internet.

Para tener WhatsApp Plus en tu iPhone, deberás hacer que el sistema pueda instalar el aplicativo evitando las restricciones de iOS porque se trata de un software de terceros y no está disponible en App Store, la tienda oficial de Apple.

Hay dos maneras de hacer la instalación y dependerá de cómo quieras forzar el sistema para la instalación de WhatsApp Plus en tu iPhone. Está la opción de quienes prefieren hacer la instalación mediante jailbreak, es decir, accediendo a la raíz del sistema operativo para gestionar los controles “ocultos” al usuario aunque haya el riesgo de perder la garantía por parte de Apple. La otra solución es hacer lo mismo pero sin jailbreak, y esto es posible usando herramientas adicionales como Cydia Impactor.

Cómo instalar WhatsApp Plus y Cydia Impactor

Aclarado lo técnico, revisemos los pasos para instalar WhatsApp Plus en iPhone mediante Cydia Impactor. Recuerda haber borrado la versión original de WhatsApp para evitar contratiempos.

Descarga desde este enlace el fichero de Cydia Impactor para sistemas Windows.

el fichero de Cydia Impactor para sistemas Windows. Ahora conecta tu equipo iOS al PC, abre Cydia Impactor y espera a que reconozca el iPhone.

Solo queda arrastra el fichero IPA (en este caso, el mod de WhatsApp Plus para iOS) sobre la interfaz del programa.

para iOS) sobre la interfaz del programa. Indexa tu ID de Apple y contraseña para firmar el fichero IPA. Necesitarás conexión a Internet.

Luego espera a que concluya la instalación y aparezca el mensaje de concluido.

Atento con este paso porque, al abrir la app por primera vez, necesitarás aprobar el mensaje “Desarrollador no autorizado” desde Ajustes > General > Gestión de perfil.

Ahora hay un detalle, ¿cómo tener el IPA de WhatsApp Plus? En declaraciones para Depor Play, los responsables de WhatsApp Plus Original, un mod gestionado por un equipo de desarrolladores independientes, aclaran haber probado varios archivos IPA de WhatsApp Plus en Internet y han detectado errores durante la instalación. El equipo de wplusoriginal.com viene trabajando en una versión estable y sería cuestión de días para que el IPA esté disponible para los usuarios.

Cómo instalar WhatsApp Plus en Android

Haz una copia de seguridad urgente. De tener Android, deberás acudir a Configuración > Chats > Copia de seguridad de chats, y realizar una copia de seguridad en Google Drive. Luego tendrás que desinstalar la aplicación oficial de WhatsApp y proceder con la instalación del archivo APK de WhatsApp Plus v17.85 desde este enlace que te llevará a la página wplusoriginal.com y tendrás que elegir una de las tres versiones. Si no has descargado un archivo APK anteriormente, tendrás que activar la instalación desde fuentes desconocidas: ingresa a Configuración > Seguridad (o Privacidad) y dale clic en Fuentes desconocidas o Instalar aplicaciones desconocidas.

Después solo queda abrir el archivo APK (puedes encontrarlo en las notificaciones de descarga) y seguir las instrucciones hasta que puedas acceder WhatsApp Plus e ingresar tu número de teléfono. Solo queda restaurar las conversaciones desde la copia de seguridad y configurar el perfil con tus datos personales. Listo, ya deberías poder iniciar tus conversaciones en WhatsApp Plus.

