WhatsApp Plus v18.00 ha llegado para agosto de 2024. El nuevo mod buscado en Google como “WhatsApp Plus original” ofrece mejoras para evitar que los usuarios sean baneados y ha perfeccionado las funciones para una mejor experiencia; sin embargo, no todos los celulares Android podrán hacer uso de él.

La nueva versión de WhatsApp Plus ha publicado la lista de sus características técnicas y, entre ellas, aparece cuáles son las versiones de Android que no podrán ejecutar el mod. Los desarrolladores apuntan a que los equipos con Android 4 para abajo no podrás hacer uso de las herramientas exclusivas de la aplicación.

Android 4 tuvo varias versiones. El último lanzamiento fue Android 4.4 (también conocido como KitKat) en septiembre de 2013. Google anunció en 2023 que Google Play Services ya no sería compatible con KitKat a partir de agosto de ese año. A la fecha podemos decir que Android 4 es parte del pasado. Hasta 2022 se supo que solo el 1.39% de los dispositivos Android ejecutan KitKat.

Descubre si tu Android es compatible con WhatsApp Plus

Es improbable que tengas Android 4 si es que has comprado tu celular después de 2013. De todas maneras, sigue estos pasos para determinar cuál es la versión actual de tu smartphone.

Haz clic en Configuración .

. Busca la opción Sistema o Información del teléfono.

o Dale clic en Información de Software .

. Allí debería aparecer la versión del sistema operativo.

El proceso aplica para todos los teléfonos con el SO de Google, así que no hay pierde.

Si tu celular es compatible con la nueva versión de WhatsApp Plus, aquí te dejamos una guía para hacer la instalación:

Sigue la ruta Configuración > Chats > Copia de seguridad de chats en tu teléfono Android

en tu teléfono Dale clic en hacer copia de seguridad en Google Drive para traspasar tus chats en la nueva app.

Desinstala la aplicación oficial de WhatsApp.

Descarga el archivo APK de WhatsApp Plus v18 desde este enlace .

. Activa la instalación desde fuentes desconocidas: ingresa a Configuración > Seguridad (o Privacidad) y dale clic en Fuentes desconocidas o Instalar aplicaciones desconocidas .

y dale clic en o . Abre el archivo APK (puedes encontrarlo en las notificaciones de descarga) y seguir las instrucciones hasta concluir la descarga.

Accede a WhatsApp Plus e ingresar tu número de teléfono.

e ingresar tu número de teléfono. Ahora restaurar las conversaciones desde la copia de seguridad y configurar el perfil con tus datos personales.

Te en cuenta que usar mods es un riesgo para tu cuenta original. WhatsApp advierte constantemente que el uso de modificaciones (mods) puede resultar en la suspensión temporal de la cuenta, lo que significa perder acceso por un período de horas o días. En foros como Quora, los usuarios de WhatsApp Plus explican que el sistema de Meta detecta actividades inusuales para imponer sanciones. Por ejemplo, si envías el mismo mensaje a más de 100 personas desconocidas diariamente o si eres bloqueado o reportado por entre cuatro y seis personas en una hora, los desarrolladores de WhatsApp pueden identificar el uso indebido de un mod que sortea las restricciones del chat.

El problema se agrava si persistes en estas prácticas con WhatsApp Plus. Meta podría optar por la suspensión permanente de tu número telefónico, dejando como única opción contactar al Centro de ayuda de WhatsApp. Para ello, puedes tocar “Solicitar revisión” dentro de la aplicación. Enviar múltiples reportes no servirá de nada; solo queda esperar pacientemente el veredicto de la compañía.

