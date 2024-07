Falta muy poco para empezar agosto y debes pensar en la versión más actual de WhatsApp Plus, el mod del servicio de mensajería de Meta. La instalación es sencilla si sabes cómo entenderte con los APK pero hay problemas cuando el sistema operativo no es compatible con tu dispositivo. Te contamos cómo averiguarlo para no perder el tiempo y optar por la versión más adecuada según tu software.

Las versiones de WhatsApp Plus en la actualidad pueden ejecutarse sin problemas en los sistemas operativos Android 5 para adelante. Si has comprado tu teléfono nuevo después de 2014, deberías tener esta versión o una más actual. También puedes hacer la instalación si la capa de personalización está basada en Android 5 para adelante, así sean de las marcas Samsung, Huawei, Xiaomi, etc.

Puedes saber cuál es la versión de Android en tu celular yendo a “Ajustes” y después haciendo clic en “Acerca del teléfono”. Allí deberás encontrar la opción “Versión de Android”. Puedes aprovechar que estás en la ventana para actualizar el sistema operativo de ser necesario para que tengas los parches de seguridad al día.

Razones para instalar WhatsApp Plus

WhatsApp Plus es un mod no oficial que permite a los usuarios acceder a herramientas exclusivas como el bloqueo de llamadas, la desactivación del estado “En línea” y la personalización de las conversaciones.

Recuerda que puedes ser baneado por WhatsApp si es que abusas de estas herramientas para hacer spam, por ejemplo, o luego de ser reportado por los usuarios. El mod no hace que operes en una plataforma alternativa a la de WhatsApp sino que se trata de una interfaz que puedes usar dentro de los servicios de mensajería de Meta.

Guía para instalar o actualizar WhatsApp Plus para agosto de 2024

WhatsApp Plus es un APK que no tiene actualizaciones automáticas, por lo que tendrás que hacer la reinstalación como si fuera la primera vez. Te dejamos los pasos para hacer la descarga en tu dispositivo.

Sigue la ruta Configuración > Chats > Copia de seguridad de chats en tu teléfono Android

en tu teléfono Dale clic en hacer copia de seguridad en Google Drive para traspasar tus chats en la nueva app.

Desinstala la aplicación oficial de WhatsApp.

Descarga el archivo APK de WhatsApp Plus v17.76 desde este enlace .

. Activa la instalación desde fuentes desconocidas: ingresa a Configuración > Seguridad (o Privacidad) y dale clic en Fuentes desconocidas o Instalar aplicaciones desconocidas .

y dale clic en o . Abre el archivo APK (puedes encontrarlo en las notificaciones de descarga) y seguir las instrucciones hasta concluir la descarga.

Accede a WhatsApp Plus e ingresar tu número de teléfono.

e ingresar tu número de teléfono. Ahora restaurar las conversaciones desde la copia de seguridad y configurar el perfil con tus datos personales.

¿Puedes ser baneado por usar WhatsApp Plus?

WhatsApp advierte a través de sus medios oficiales que el uso de modificaciones (mods) puede resultar en la suspensión temporal de la cuenta, lo que significa perder acceso por un período de horas o días. En foros como Quora, los usuarios de WhatsApp Plus explican que el sistema de Meta detecta actividades inusuales para imponer sanciones. Por ejemplo, si envías el mismo mensaje a más de 100 personas desconocidas diariamente o si eres bloqueado o reportado por entre cuatro y seis personas en una hora, los desarrolladores de WhatsApp pueden identificar el uso indebido de un mod que sortea las restricciones del chat.

El problema se agrava si persistes en estas prácticas con WhatsApp Plus. Meta podría optar por la suspensión permanente de tu número telefónico, dejando como única opción contactar al Centro de ayuda de WhatsApp. Para ello, puedes tocar “Solicitar revisión” dentro de la aplicación. Enviar múltiples reportes no servirá de nada; solo queda esperar pacientemente el veredicto de la compañía.

