¿Salen pixeleados? ¿Quieres que se reproduzca y no funciona? Una de los problemas que muchos usuarios tienen en WhatsApp es que, cuando revisan los Estados de sus amigos o familiares, estas imágenes o videos se ven borrosos. ¿Por qué ocurre esto? Existen varios factores y no se trata porque te falta una actualización desde tu cuenta de Google Play o iOS Store, ni tampoco es un error de tu dispositivo Android o iPhone. Los pasos que debes seguir para solucionar este problema será dirigirte a la sección de Ajustes de la app de Meta. Eso sí, te recomiendo que no debas instalar aplicaciones de terceros que pueden dañar tu cuenta y hasta robar tu información. Realiza este tutorial para chequear los Status de tus contactos en alta calidad.

Por qué los Estados de WhatsApp se ven borrosos

No se trata de un bug o algo por el estilo, sino de una mala configuración dentro de tu WhatsApp

Para ello anda a los Ajustes de la aplicación.

En ese instante deberás dirigirte a Almacenamiento y datos.

Allí debes presionar “Descargar con datos móviles” .

. A continuación selecciona todas las opciones.

De igual manera en “Descargar con Wifi”.

WHATSAPP | De esta maner podrás configurar los Estados de WhatsApp para que nunca más se vean borrosos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Presiona que deseas que se vean todos los archivos.

De esa manera, cuando abras algún tipo de Estado, este ya no se verá borroso y cargará rápidamente.

WHATSAPP | Además siempre es bueno habilitar la red Wifi para que descargues todo sin preocupaciones de tus datos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Eso sí, puede que en ciertos dispositivos haya un pequeño bug donde el Status salga 1 segundo pixeleado, para luego escalar la imagen real .

. Asimismo, podrás visualizar el contenido en HD.

Aquí los mejores trucos de WhatsApp que te recomiendo

¿Te gustó esta nueva información sobre WhatsApp ? ¿Aprendiste un truco útil? Esta aplicación está llena de ‘secretos’, códigos, atajos y novedosas herramientas que puedes seguir probando y solo necesitarás entrar al siguiente enlace para más notas de WhatsApp en Depor, y listo. ¿Qué esperas?