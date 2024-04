Una de las cosas que me gusta de WhatsApp es que con cada actualización no solo obtienes una serie de ventajas para poder chatear sin cuidado, ello gracias a que tus conversaciones están cifradas, sino también se habilitando un montón de herramientas para mantener segura tu privacidad. Pero esta vez la más reciente versión trae cambios estéticos, como es el caso del “modo minimalista”, misma que vuelve blanca toda la plataforma. Pero también se encuentra el “modo oscuro”, función que la app de Meta no quiere que sepas y, es por esa razón, que hoy te enseñaré cómo tenerlo en tu celular Android o con cualquier sistema operativo de Google.

Cómo obtener el nuevo “modo oscuro” en WhatsApp

Lo primero será hacerte con la Beta de WhatsApp.

Para ello solo debes ir a Google Play y buscar el nombre de la app.

En ese instante anda a la parte media de la pantalla.

Aparecerá un mensaje donde se te brindará la opción para unirte a la Beta de WhatsApp.

En caso de que no haya vacantes, puedes recurrir a este enlace.

WHATSAPP | De esta manera podrás activar el nuevo "modo oscuro" en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Si también dice que está cerrado, lo único que hay que hacer es descargar el APK

Tan solo digita en tu navegador “WhatsApp Beta Descargar”.

Aparecerán un montón de enlaces. Presiona la que te sea la más confiable.

Recuerda chequea la fecha en la que se actualizó la app. Descárgala y listo.

WHATSAPP | Así debe quedarte todo el "modo oscuro" de WhatsApp renovado. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Cuando la instales, solo debes poner en “Actualizar” y listo.

Ahora queda abrir la aplicación. Luego dirígete a Ajustes.

En ese instante solo dirígete a “Chats” y luego en “Tema”.

Elige el “modo oscuro” y ya podrás contar con el renovado “Dark theme” de WhatsApp

