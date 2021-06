WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada a nivel mundial, en donde podemos conversar con nuestras amistades, familiares o compañeros de trabajo. Aunque en la mayoría de veces utilizamos el aplicativo para sociabilizar, en otras ocasiones compartimos información o documentación muy importante que no quisiéramos que esté al alcance de todos. En esta oportunidad te enseñaremos una serie de trucos para mejorar la privacidad de tu cuenta.

Es necesario aclarar que estos trucos que a continuación te enseñaremos funcionan para teléfonos móviles con sistema operativo Android y iOS de iPhone; además, no será necesario descargar un aplicativo adicional desde la Google Play, App Store o cualquier otra tienda virtual, ya que todas las configuraciones las realizaremos desde WhatsApp.

MENSAJES TEMPORALES

Cuando enviamos información relevante como: números de cuenta bancaria, contraseñas, recibos con nuestra dirección, etc., muchas veces no queremos que estos datos caigan en manos de terceros, por ello, la compañía de Mark Zuckerberg ha añadido recientemente los “Mensajes Temporales”, una función que se encargará de desaparecer todos los mensajes de un determinado chat después de 7 días de haber activado la función.

Abre WhatsApp e ingresa a un chat.

Busca y elige la opción “Mensajes Temporales”.

Se abrirá una nueva ventana con dos alternativas: “Activados” y “Desactivados”, elegimos la primera.

Listo, salimos del chat y los mensajes que escribas a partir de ahora van a desaparecer en 7 días.

QUIÉN PUEDE VER TU FOTO DE PERFIL, NOMBRE, INFORMACIÓN Y ÚLTIMA HORA DE CONEXIÓN

Cuando instalamos WhatsApp por primera vez por defecto todas las personas que tengan nuestro número podrán ver nuestra información como: foto de perfil, nombre y descripción. Para que solo tus contactos accedan a los datos mencionados anteriormente sigue estos pasos:

Abre WhatsApp , presiona los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha y elige la opción de “Ajustes”.

Aquí presionamos en “Foto de perfil” y configuramos si pueden verla “Todos, “Mis contactos” o “Nadie”.

Para que nadie pueda ver nuestra “Información” presionamos la pestaña del mismo nombre e igualmente elegimos quién puede verla.

Por último, para que nadie acceda a nuestra última hora de conexión, ingresamos a “Hora de última vez” y elegimos cualquiera de las tres opciones.

QUIÉN PUEDE AÑADIRTE A UN GRUPO

Seguro te ha pasado eso de estar chateando por la aplicación y de repente te agregan a un grupo de WhatsApp en donde no conoces a nadie y mucho menos a la persona que te agregó, debido a esto optas por salirte del grupo como la mayoría de los demás usuarios. Esto ya no será un problema porque la app tiene una función para determinar quién sí y quién no te puede agregar a grupos.

Abrimos “Ajustes”.

Pulsamos en “Cuenta”.

Seleccionamos en “Privacidad”.

Nos dirigimos a “Grupos” y elegimos una opción.

Puede ser entre “Todos”, “Mis Contactos” y “Mis contactos Excepto”.

VERIFICACIÓN EN DOS PASOS

WhatsApp verifica si el número que registramos nos pertenece ¿Cómo? cuando descargamos la app tenemos que brindar nuestro número de teléfono para que nos llegue un mensaje con un código, el cual vamos a colocarlo en la app para validar su autenticidad. Esta acción solo se realiza una vez, sin embargo, si queremos reforzar la seguridad cada vez que iniciemos sesión debemos activar la “Verificación en dos pasos”.