No cabe duda que WhatsApp es una, si es que no es la principal, de las aplicaciones que más se utiliza para comunicarse con otra persona en cualquier lugar del mundo. A través de ella se puede compartir mensajes, notas de voz, videos, GIF y emoticones. ¿Alguna vez te has preguntado como guardar los estados de tus contactos? Si tu respuesta es afirmativa, te invitamos a seguir en esta nota.

Además, se pueden realizar videollamadas y llamadas, las cuáles se han incrementado durante el periodo de cuarentena que se realiza en diversos lugares del mundo como campaña para prevenir el coronavirus. Pero WhatsApp tiene una serie de trucos más.

¿Quieres descargar los Estados de tus amigos? En la actualidad diversos retos se están difundiendo en las redes sociales, incluso la ahora aplicación de Facebook se ha sumado a ello. Para poder ejecutarlos, se están empleando los Estados.

Si quieres guardar un Estado de WhatsApp no es necesario que tengas que bajar un programa ajeno a tu aplicativo de mensajería. Aunque existen varios en la tienda de Google Play, muchos de ellos acceden no solo a tu ubicación en tiempo real, sino también a tu listado de contactos sin que lo sepas.

Conoce los pasos para poder descargar los estados de WhatsApp de todos tus amigos. (Foto: WhatsApp)

Es por ello que si deseas descargar un Estado de forma simple, deberás seguir estos pasos:

Primero abre la carpeta de almacenamiento de archivos de tu smartphone

Busca la carpeta llamada WhatsApp

En ella observarás diferentes sub carpetas. Elige la que dice Media

Tras ingresar a Media notarás que existen otros archivos similares a WhatsApp. Pulsa sobre Status

Allí verás todos los Estados que observaste en menos de 24 horas. Simplemente copia el que desees y guárdalo.

Cabe precisar que todos los archivos que se encuentren en la carpeta de Status desaparecerán luego de las 24 horas, a fin de garantizar la privacidad de las fotos o videos que han sido colgados por tus amigos.

Nuevos emojis de WhatsApp

Como cada año, WhatsApp ha incorporado una nueva lista de emojis a su plataforma de conversación. Recientemente agregó los íconos de el mate, la paella, el murciélago, la mototaxi, el diente, el payaso, la avestruz, entre otros personajes y/o objetos. Esta vez, gracias a Emojipedia, se ha hecho público algunos de los emoticones que serán parte de la aplicación a finales del 2020.

Si bien WhatsApp añadió en el mes de noviembre sus nuevos 230 emojis, se espera que estas 117 figuras también puedan verse recién en ese mes.

Estos son los nuevos emojis que llegasrán el 2020. (Foto: WhatsApp)

Según la web de Unicode, los nuevos miembros de este “selecto grupo” fueron elegidos luego de que su Subcomité de Emojis “analizara miles propuestas enviadas por los usuarios” en todo el mundo, que tenían que incluir las razones por las que deberían ser incluidos en el listado y otros datos.

Unicode resaltó que entre estos símbolos, que superan los 2.000 en total y que se han hecho populares en servicios de mensajería por representar sentimientos y facilitar la expresión de ideas, sobre todo en WhatsApp, por fin llegarán los emojis que muchos estaban reclamando. ¿Cuáles son los nuevos? Aquí te los presentamos.

Entre los nuevos rostros encontraremos el emoji que de la carita feliz con una lagrima de emoción, también el hombre de bigote y gafas pronunciadas, se encuentran habilitadas además la mano apretada, personas abrazándose, el ninja.

También se verá a personas en traje de tuxedo, de novia, hombre y mujeres dando biberón a sus hijos, Santa Claus sin bigote, el corazón y los pulmones.

Por otro lado, en la sección animales encontraremos la planta en maceta, el gato negro, el castor, la cara del oso polar, el bisonte, el mamut, el dodo, la pluma, el escarabajo, la foca, la mosca, la cucaracha, la lombriz, la roca, la madera.

Sobre los alimentos hallaremos la aceituna, el blueberry, el pimiento, el pan pita, el tamal, el fondue, el té burbuja y la tetera.

Emojipedia también indicó que en WhastApp se agregarán nuevos lugares como la choza, el pickup, la patineta. Mientra que en la sección de objetos tendremos la varita mágica, la piñata de colores, la muñeca rusa, la aguja e hilo, el nudo, la sandalia, el acordeón, el casco militar, el tambor largo, la moneda, el serrucho, el búmeran.

Otros objetos que también estarán presentes son el gancho, el desarmador, el espejo, la escalera, la ventana con cortinas, el desatorador, la trampa para ratones, la baqueta, el cartel, el cepillo de dientes con pasta dental, y la lápida.

Finalmente, otros emojis que llegarán a WhatsApp son las banderas y los símbolo estarán el signo del elevador, el símbolo transgénero, la bandera de transgénero.

El año pasado Unicode había incluido también medio centenar de nuevos símbolos que revolucionaron las redes sociales, entre ellos el pavo real, la llama, un ábaco, la profesión de superhéroe o la doble hélice de ADN.

Uno de los emojis que se verán en WhatsApp es de la madre dando biberón. (Foto: Emojipedia)

Según un estudio mundial de la consultora Brandwatch sobre Twitter, los emojis son más usados por mujeres (61 %) que por hombres (39 %) y fundamentalmente se usan para expresar emociones positivas -tres cuartas partes tienen significado optimista.

¿Cansado de WhatsApp? Sigue estos pasos para eliminar tu cuenta

Borrar una cuenta no es lo mismo que cerrar sesión de WhatsApp en un móvil (por ejemplo, desinstalando la app o borrando los datos), pues la cuenta se borra del móvil y de los servidores de WhatsApp. Es decir, no puedes volver a iniciar sesión con ella en ningún otro móvil.

Si estás decidido a borrar tu cuenta de WhatsApp, considera exportar los mensajes antes para poder leerlos más tarde, si quieres. Por lo demás, entra en los ajustes de WhatsApp, métete en el apartado de Cuenta y toca en Eliminar mi cuenta.

Eliminar la cuenta de WhatsApp es para siempre y, además, no hay un periodo de gracia en el que te puedas arrepentir y recuperarlo todo tal cual estaba. Lo eliminado, eliminado se queda, por lo que es normal que WhatsApp te pida confirmación triple de tus intenciones.

En caso de que hayas cambiado de número y no sabes cómo poder tener de vuelta todas tus conversaciones con el nuevo, entonces has estos pasos:

Ingresa a Ajustes, luego a Cuenta

A continuación presiona en Cambiar de número, luego en siguiente

Tras ello WhatsApp te pedirá el número anterior y el número nuevo. Confirma y listo

Si eliminas tu cuenta de WhatsApp, estos son los datos que perderás. (Foto: WhatsApp)

Los mejores trucos

1. Notas de voz con manos libres: Con solo mantener presionado el icono del micrófono y deslizando hacia arriba, podrás bloquear la función de nota de voz para grabar, sin necesidad de sostener el móvil con tus manos. ¡Una opción que sorprendentemente funciona!

2. Marcar mensajes principales: Para obtener esta opción debes de utilizar la función del mensaje “estrella”, donde marcarás mensajes clave que verás con facilidad en un ubicación central. Lo único que hay que hacer es presionar el mensaje que se quiera guardar como favorito y después tocar el ícono de “estrella”.

Si tu equipo es un iPhone, podrás encontrar todos los mensajes destacados dirigiéndote a Configuración y Mensajes destacados o seleccionando el nombre del chat y tocando ” Mensajes destacados “. En el caso de los usuarios Android, tendrán que presionar “Más opciones” y luego “Mensajes destacados”.

3. Revisar mensajes sin tocar el celular: Si lo que quieres es poder revisar whatsapp sin tener que utilizar tu dispositivo móvil, lo que tienes que hacer es descargar la app de escritorio web de Whatsapp, la cual proyectará tus conversaciones del celular a un ordenador. Así podrás enviar mensajes, fotos y Gif’s sin necesidad de tener tu equipo en las manos.

4. Utilizar stickers en las conversaciones: Los emojis se están convirtiendo en cosa del pasado, hoy en día los stickers te ofrecen una forma más divertida de expresarte. Los puedes encontrar en el campo donde se ingresa el texto en una conversación, en un pequeño icono cuadrado con una página lateral doblada, donde además podrás agregar tus propios stickers y bitmojis.

5. Leer mensajes sin estar en línea: La opción de ocultar los “Recibos de lectura”, no es la mejor opción si quieres que la otra persona no se de cuenta que has leído su mensaje. Es por ello que levantar levemente el mensaje en la pantalla y abrir el texto completo en la pantalla de bloqueo del iphone es tu mejor opción para pasar desapercibido.

6. Administrar quién puede agregarnos a grupos: No hay nada que incomode más que ser agregado a un grupo lleno de personas desconocidas. Es por eso que Whatsapp desarrolló la opción de administrar quién puede agregarnos a grupos.

Cuando habilites a los contactos de los cuáles deseas recibir mensajes, estas personas deberán enviarnos un link de invitación en la app. Solo si lo aceptamos, podremos ser agregado al grupo.

Para habilitar a un contacto debemos ir a Configuración > Cuenta > Seguridad > Grupos y seleccionar entre las opciones: Todos, Mis contactos o Mis contactos excepto.

7. Tener el control de sus grupos: Existe una forma de cambiar la configuración del grupo para que solo nosotros podamos hacer cambios en la imagen o nombre de los mismo. Para ello se debe ir a Configuración del grupo y luego a Editar información del grupo.

(Foto: WhatsApp)

