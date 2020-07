¿Ya no tienes el smartphone donde estabas chateando con tus amigos? ¡Has esto pronto! Si tienes conversaciones de WhatsApp muy valiosas o información que no deseas que nadie las vea, entonces debes hacer lo siguiente en caso hayan robado tu celular o lo hayas perdido y no te acuerdas dónde se encuentra. Aquí te enseñamos paso a paso a cómo deshabilitar tu cuenta.

WhatsApp es una de las aplicaciones que más se usa en el mundo. Con frecuencia la gente intercambia mensajes de texto, imágenes, videos, y hasta realizan videollamadas. Pero hay cosas que son bastante privadas y debes tener mucho cuidado con que alguien las vea.

Si en las últimas 24 horas has perdido tu smartphone por causa de un asalto o simplemente se te cayó en el auto, lo primero que debes hacer es avisar a la policía y bloquear tu linea a fin de que no sea usada por la persona en que recayó el equipo.

Tras ello deberás realizar los siguientes pasos a fin de controlar la seguridad de tu cuenta de WhatsApp. Lo mejor de todo es que estos pasos los puedes hacer desde otro equipo o una computadora. ¿Quieres aprender?

Puedes acceder de manera remota usando Google para poder borrar todo lo que hay en tu celular. (Foto: Find my Android)

CÓMO DESHABILITAR TU CUENTA DE WHATSAPP EN CASO DE PÉRDIDA O ROBO

Cabe precisar que si han comunicado a tu compañía de servicio que bloquee tu número hasta nuevo aviso, la persona que tiene tu celular puede acceder a tu información de WhatsApp usando la señal wifi. Para ello has lo siguiente:

Para evitar el acceso definitivo a WhatsApp ingresa a Find my Android de Google Play

Selecciona el equipo perdido y allí pulsa sobre “borrar datos del dispositivo”.

No olvides desactivar tu cuenta de WhatsApp enviando un correo. (Foto: Gmail)

En ese momento tu celular automáticamente se reiniciará y empezará a restablecerse

Luego de ello solicita a la compañía de WhatsApp que desactive la cuenta enviando un correo

a support@whatsapp.com, seguido de la frase “teléfono robado/extraviado: por favor desactiva mi cuenta”. No olvides también adjuntar tu número de teléfono afectado incluyendo el código del país (en Perú es 51).

Recuerda que tras hacer estos pasos, en menos de unos minutos WhatsApp te contestará a tu correo y te pedirá certificación de que eres el usuario y, finalmente, deshabilitar la cuenta.

