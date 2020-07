¿Te cansa estar escaneando tu código QR para poder acceder a WhatsApp Web a través de tu PC o laptop en la actualidad? Entonces puedes probar este sencillo truco para que lo apliques de inmediato. Si bien esta medida sirve con la finalidad de evitar que elementos extraños, como terceras personas, ingresen a tu cuenta personal, hay ciertas cosas que debes aprender ahora mismo y prestar mucha atención. Vamos con la información que tenemos para ti. Esperamos que la nota sea de utilidad.

Para poder ver todas tus conversaciones de WhatsApp en la computadora, es necesario contar con tu teléfono al lado y un código de acceso para visualizar todo lo que chateas en la laptop o en la Mac.

Sin embargo, existe un infalible truco que te permitirá ingresar mucho más rápido a WhatsApp Web sin demasiadas confusiones. ¿Quieres probarlo? Aquí te lo contamos.

No es necesario descargar un programa de terceros que, a la larga, pueden afectar a tus conversaciones o robar tu información. El método que te vamos a mostrar no requiere de un complemento y todo lo puedes hacer desde la misma aplicación.

Asimismo, te decimos que estos pasos son totalmente seguros y evitarán que intrusos vean tus chats. Lo mejor de todo es que tú decides si lo haces o no.

¿Ya no deseas escanear el código de WhatsApp Web? Con este truco evitarás ese paso. (Foto: WhatsApp)

CÓMO INGRESAR A WHATSAPP WEB SIN ESCANEAR TU CÓDIGO QR

El paso es bastante sencillo y no es necesario usar programas como Bluestacks que son emuladores no tan seguros y que pueden por terminar viendo tus conversaciones. El único requisito es que tu computadora sea personal. Para ejecutarlo sigue estos pasos:

Descarga la aplicación de WhatsApp Web en tu computadora. Puedes seguir este enlace.

Luego de haberlo hecho, abre la aplicación para PC y escanea tu código QR.

En el celular aparecerá que WhatsApp se ha abierto en una determinada computadora.

Recuerda que el único método para que funcione ello es que tengas tu celular cerca a la PC donde estás conectado. (Foto: WhatsApp)

Cuando lo hagas observarás todas tus conversaciones.

Si no deseas escanear otra vez tu código cada vez que intentes cerrar sesión en tu computadora no la apagues, sino pulsa la opción de suspención.

De esa manera los programas que tienes activos, como WhatsApp Web, no se cerrarán y, como consecuencia, no volverás a escanear el código QR.

Cabe precisar que en tu celular se verá que hay una sesión de WhatsApp Web. Puedes no hacerle caso y borrar la notificación. Lo mejor de todo es que, si te alejas de la PC donde has iniciado WhatsApp, los mensajes que recibas en un futuro no aparecerán en la pantalla de la computadora, a menos que inicies sesión nuevamente.

Recuerda que cuando intentas abrir WhatsApp Web necesariamente deberás contar con tu smartphone cerca, ya que ambos se conectarán a la misma red para poder funcionar. Si tratas de alejarlo, necesariamente perderás tu conexión.

NUEVOS EMOJIS DE WHATSAPP

Como cada año, WhatsApp ha incorporado una nueva lista de emojis a su plataforma de conversación. Recientemente agregó los íconos de el mate, la paella, el murciélago, la mototaxi, el diente, el payaso, la avestruz, entre otros personajes y/o objetos. Esta vez, gracias a Emojipedia, se ha hecho público algunos de los emoticones que serán parte de la aplicación a finales del 2020.

Si bien WhatsApp añadió en el mes de noviembre sus nuevos 230 emojis, se espera que estas 117 figuras también puedan verse recién en ese mes.

Uno de los emojis que se verán en WhatsApp es de la madre dando biberón. (Foto: Emojipedia)

Según la web de Unicode, los nuevos miembros de este “selecto grupo” fueron elegidos luego de que su Subcomité de Emojis “analizara miles propuestas enviadas por los usuarios” en todo el mundo, que tenían que incluir las razones por las que deberían ser incluidos en el listado y otros datos.

Estos son los nuevos emojis que llegasrán el 2020. (Foto: WhatsApp)

Unicode resaltó que entre estos símbolos, que superan los 2.000 en total y que se han hecho populares en servicios de mensajería por representar sentimientos y facilitar la expresión de ideas, sobre todo en WhatsApp, por fin llegarán los emojis que muchos estaban reclamando. ¿Cuáles son los nuevos? Aquí te los presentamos.

Entre los nuevos rostros encontraremos el emoji que de la carita feliz con una lagrima de emoción, también el hombre de bigote y gafas pronunciadas, se encuentran habilitadas además la mano apretada, personas abrazándose, el ninja.

También se verá a personas en traje de tuxedo, de novia, hombre y mujeres dando biberón a sus hijos, Santa Claus sin bigote, el corazón y los pulmones.

Por otro lado, en la sección animales encontraremos la planta en maceta, el gato negro, el castor, la cara del oso polar, el bisonte, el mamut, el dodo, la pluma, el escarabajo, la foca, la mosca, la cucaracha, la lombriz, la roca, la madera.

Sobre los alimentos hallaremos la aceituna, el blueberry, el pimiento, el pan pita, el tamal, el fondue, el té burbuja y la tetera.

Emojipedia también indicó que en WhastApp se agregarán nuevos lugares como la choza, el pickup, la patineta. Mientra que en la sección de objetos tendremos la varita mágica, la piñata de colores, la muñeca rusa, la aguja e hilo, el nudo, la sandalia, el acordeón, el casco militar, el tambor largo, la moneda, el serrucho, el búmeran.

Otros objetos que también estarán presentes son el gancho, el desarmador, el espejo, la escalera, la ventana con cortinas, el desatorador, la trampa para ratones, la baqueta, el cartel, el cepillo de dientes con pasta dental, y la lápida.

Finalmente, otros emojis que llegarán a WhatsApp son las banderas y los símbolo estarán el signo del elevador, el símbolo transgénero, la bandera de transgénero.

El año pasado Unicode había incluido también medio centenar de nuevos símbolos que revolucionaron las redes sociales, entre ellos el pavo real, la llama, un ábaco, la profesión de superhéroe o la doble hélice de ADN.

Estos son algunos emojis que podrás ver en WhatsApp el 2020. (Foto: Emojipedia)

Según un estudio mundial de la consultora Brandwatch sobre Twitter, los emojis son más usados por mujeres (61 %) que por hombres (39 %) y fundamentalmente se usan para expresar emociones positivas -tres cuartas partes tienen significado optimista.

7 Trucos de WhatsApp que no debes perderte

Whatsapp es una de las pocas aplicaciones que se preocupa por la experiencia de sus usuarios al sumergirse en su app, es por eso que realizan actualizaciones de forma frecuente, haciendo que la comunicación entre las personas sea más práctica y sencilla. Sin embargo, no todos saben sacarle el máximo provecho a la popular aplicación.

Los creadores de Whatsapp han desarrollado diversas herramientas para que sus usuarios puedan navegar a gusto en el aplicativo. No obstante, esto es desconocido por gran parte de la población, es por esa razón que la misma empresa ha compartido en su blog, una lista de lo mejores trucos desarrollados por la app.

De esta forma podrás saber si leyeron o ignoraron tu mensaje de WhatsApp pese a que desactivaron el doble check azul. (Foto: WhatsApp)

1. Notas de voz con manos libres: Con solo mantener presionado el icono del micrófono y deslizando hacia arriba, podrás bloquear la función de nota de voz para grabar, sin necesidad de sostener el móvil con tus manos. ¡Una opción que soprendentemente funciona!

2. Marcar mensajes principales: Para obtener esta opción debes de utilizar la función del mensaje “estrella”, donde marcarás mensajes clave que verás con facilidad en un ubicación central. Lo único que hay que hacer es presionar el mensaje que se quiera guardar como favorito y después tocar el ícono de “estrella”.

Si tu equipo es un iPhone, podrás encontrar todos los mensajes destacados dirigiéndote a Configuración y Mensajes destacados o seleccionando el nombre del chat y tocando " Mensajes destacados “. En el caso de los usuarios Android, tendrán que presionar “Más opciones” y luego “Mensajes destacados”.

3. Revisar mensajes sin tocar el celular: Si lo que quieres es poder revisar whatsapp sin tener que utilizar tu dispositivo móvil, lo que tienes que hacer es descargar la app de escritorio web de Whatsapp, la cual proyectará tus conversaciones del celular a un ordenador. Así podrás enviar mensajes, fotos y Gif’s sin necesidad de tener tu equipo en las manos.

4. Utilizar stickers en las conversaciones: Los emojis se están convirtiendo en cosa del pasado, hoy en día los stickers te ofrecen una forma más divertida de expresarte. Los puedes encontrar en el campo donde se ingresa el texto en una conversación, en un pequeño icono cuadrado con una página lateral doblada, donde además podrás agregar tus propios stickers y bitmojis.

¡Ya es posible obtener los stickers animados en WhatsApp! Conoce cómo enviarlos primero. (Foto: WhatsApp)

5. Leer mensajes sin estar en línea: La opción de ocultar los “Recibos de lectura”, no es la mejor opción si quieres que la otra persona no se de cuenta que has leído su mensaje. Es por ello que levantar levemente el mensaje en la pantalla y abrir el texto completo en la pantalla de bloqueo del iphone es tu mejor opción para pasar desapercibido.

6. Administrar quién puede agregarnos a grupos: No hay nada que incomode más que ser agregado a un grupo lleno de personas desconocidas. Es por eso que Whatsapp desarrolló la opción de administrar quién puede agregarnos a grupos.

Cuando habilites a los contactos de los cuáles deseas recibir mensajes, estas personas deberán enviarnos un link de invitación en la app. Solo si lo aceptamos, podremos ser agregado al grupo.

Para habilitar a un contacto debemos ir a Configuración > Cuenta > Seguridad > Grupos y seleccionar entre las opciones: Todos, Mis contactos o Mis contactos excepto.

7. Tener el control de sus grupos: Existe una forma de cambiar la configuración del grupo para que solo nosotros podamos hacer cambios en la imagen o nombre de los mismo. Para ello se debe ir a Configuración del grupo y luego a Editar información del grupo.

Estos son los 7 trucos que probablemente no conozcas. Whatsapp siempre nos sorprende con novedades así que es probable que en poco tiempo actualicemos nuestra lista.

Cómo saber si un contacto te ha silenciado en WhatsApp

WhatsApp ya tiene un método para saber quién te ha silenciado ¿Quieres saberlo? Si bien la aplicaciones se ha actualizado durante los 3 últimos meses, ha traído consigo no solo una serie de funciones como la posibilidad de hacer videollamadas grupales de hasta 50 personas, sino también conocer lo que hacen tus amigos.

WhatsApp tiene una serie de trucos ocultos que muy pocas personas conocen. ¿Sabes cómo conocer si alguien te ha silenciado en sus conversaciones? Pues debes seguir estos pasos bastante sencillos ahora mismo.

No es necesario contar con una app de terceros para poder realizarlo. Bastará con tu intuición y tener a un amigo que te ayude en el uso de WhatsApp. ¿Cómo se hace?

¿Te has preguntado cómo silenciar a algunos usuarios dentro de un grupo de WhatsApp? (Foto: WhatsApp)

Existen 3 tipos de trucos en WhatsApp para saber con seguridad que alguien te ha silenciado. Es bastante fácil y no te demandará mucho tiempo:

Si tienes a tu amigo cerca: Si sospechas que tu compañero te ha silenciado y esta cerca, entonces trata de enviarle un mensaje de WhatsApp y ver si su teléfono le avisa. Si tiene a mano su móvil pero no suena ni vibra después de recibir el mensaje, ni se muestra una notificación de WhatsApp, esto quiere decir que nos habrá silenciado.

Ayuda de un amigo: Si tienes sospechas de que te han silenciado, entonces dile a tu amigo que le envíe un mensaje a ese contacto. Si le contesta rápido, eso quiere decir que es posible que te haya callado.

Si está en un grupo: Si el amigo que sospechas que te ha silenciado en WhatsApp se encuentra en un grupo, trata de citarlo. Así, garantizarás que recibe el mensaje mediante alarmas o de vibración, y que lo lee de forma plenamente consciente.

Si tienes sospechas de que tu amigo te ha silenciado en WhatsApp, usa este truco. (Foto: Mockup)

CÓMO SABER QUIÉN TE ESPÍA EN WHATSAPP

Para ello no es necesario tener que crear otra cuenta de WhatsApp o descargar una aplicación de terceros. Todo se hace desde la misma plataforma de la empresa que ahora le pertenece a Facebook.

Desde que se creó la app son muchas las veces en que ha sido involucrada en redes de hackers. ¿Sabes si alguien te está espiando sin que tú lo sepas? Este es el truco que debes probar de inmediato para que salgas de toda dura.

Primero, debes ingresar a los Ajustes de la aplicación y presionar sobre lo que sería una Nueva Difusión. Luego selecciona a todos los contactos que tengas.

Envía un mensaje de “Hola” a todos los usuarios que colocaste en dicha Difusión, luego deberás esperar un aproximado de una hora o un tiempo prudencial para que todos lean el mensaje.

Finalmente deberás presionar la Difusión e ir a la letra ‘i', púlsalo y aparecerá una lista de todas las personas a las que le llegó tu mensaje.

Revisa la lista y si hay un número desconocido, entonces esa persona te tiene agregado a WhatsApp y tu no lo sabes.

También puedes hacer este truco usando los Estados de WhatsApp. Publica uno y, en ese momento, aparecerán todas las personas que han visto tu foto o video. Recuerda que tienes que tener la opción de “Todos” habilitada para que conozcas quién es el espía.

Un truco que ni los creadores de WhatsApp sabían: aprende cómo saber quién te espía en la app. (Foto: WhatsApp)

Cómo activar el “modo oscuro” en WhatsApp Web

Si bien existía un truco para poder activar el “modo oscuro” en WhatsApp Web modificando ciertos parámetros de sus códigos internos, ahora es posible obtener dicha función pulsando un solo botón.

El objetivo de que cuentes con el “modo oscuro” en tu PC es para ayudarte a evitar la fatiga visual y, si estás todo el día en la computadora en teletrabajo o home office, te ayude a ahorrar cierta cantidad de batería.

¿Cómo se activa el “modo oscuro” en WhatsApp Web? La compañía presentó en un video todas las novedades que, de momento, han llegado a la app. Sigue leyendo para saber todos los pasos oficiales.

Para que seas uno de los primeros en tener el “modo oscuro” o “dark theme” en WhatsApp Web deberás contar con la última versión de la aplicación para PC. Por ello te dejamos este enlace para que la puedas instalar. Luego realiza estos simples pasos:

Primero abre WhatsApp Web desde tu computadora: ya sea Windows o iMAC

Cuando lo hayas hecho, deberás escanear tu código QR y visualizar todas las conversaciones que, particularmente, encuentra en tu teléfono.

Una vez hecho esto, anda a los Ajustes de WhatsApp Web. Para ello deberás pulsar los tres puntitos

Cuando ingreses al menú de Ajustes, debajo de Notificaciones observarás la pestaña Temas

Pulsa sobre Temas y WhatsApp Web te dirá si quieres el modo claro o el oscuro. Elije el segundo.

Cuando lo hagas, verás que toda la plataforma cambia de color automáticamente.

Estos pasos son bastante sencillos y lo puedes realizar desde cualquier computadora. Recuerda que WhatsApp Web funciona también en Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft y Safari.

CÓMO ACTIVAR WHATSAPP SIN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN

La misma WhatsApp, a través de su web, deja en claro que no se puede activar la app sin código de verificación. Sin embargo, existen algunos usuarios que han podido iniciar sesión con este simple truco:

Descarga la aplicación en tu smartphone con normalidad

Accede para instalarla

Pon el teléfono móvil en Modo Avión

Activa la conexión WiFi sin quitar el Modo Avión

Escribe tu número de teléfono móvil

No recibirás ningún mensaje porque está el Modo Avión

Te pedirá una alternativa: el correo electrónico

Escribe tu correo electrónico

Pulsa enviar y rápidamente pulsa “Cancelar”

Recibirás un código que tendrás que copiar

Introduce el código en la aplicación

Aunque el método el 100 % seguro, puede que falle algunas veces. Si tienes mucha suerte es posible que lo logres y así uses WhatsApp con normalidad.

