Antes de comenzar, recuerda que los fondos de pantalla que colocas en las conversaciones de WhatsApp Messenger versión móvil, no se podrán visualizar al momento de vincular tu cuenta en WhatsApp Web, ¿Por qué? Simple, debido a que las medidas de pantalla en un smartphone, computadora o portátil son totalmente diferentes.

Es cierto que mediante el servicio para navegadores resulta posible cambiar el básico fondo de pantalla que viene por defecto, aunque te ofrecen únicamente los colores apagados o vivos, dependiendo si has activado el tema oscuro o claro, ¿Te gustaría colocar una imagen personalizada?

No existe una herramienta nativa de la referida plataforma, así que previamente debes descargar la extensión denominada “WA Web Plus”, la obtienes a través de la Chrome Web Store o haciendo clic en el siguiente enlace, el sitio es de Google, así que este microprograma no se encuentra infectado por algún tipo de virus que perjudique la información de tus conversaciones.

El truco para agregar un fondo de pantalla personalizado en WhatsApp Web

Después de haber instalado la extensión en Google Chrome haz clic en el ícono del rompecabezas (extensiones) que se ubica arriba a la derecha.

Te aparecerán todas tus extensiones de Chrome, pero busca “WA Web Plus para WhatsApp” y aprieta los tres puntos verticales.

Se desplegarán algunas opciones, aquí toca en “Fijar”.

Como puedes apreciar, arriba te saldrá el ícono de una cruz verde encerrada en un círculo, esta pertenece a “WA Web Plus”.

Luego, vincula tu cuenta en WhatsApp Web (escaneando el código QR).

Después, presiona el ícono de la extensión y te aparecerá una larga lista de opciones.

Marca el pequeño recuadro que dice “Fondo de pantalla de chat personalizado”.

Se habilitará un recuadro en donde tienes que colocar el URL de la imagen que has elegido.

El enlace lo consigues del navegador de tu preferencia. Si la imagen está dentro de un artículo o noticia, dale clic derecho y ábrela en una pestaña nueva, tiene que estar sola para copiar el URL.

Finalmente, oprime en “Guardar”.